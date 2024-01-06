А речь о том, что начало нового года – это прекрасная возможность оценить главные отношения в твоей жизни: те, которые у тебя есть с многочисленными светящимися экранами. Независимо от того, будет ли это цифровой детокс, то есть отказ от проверки социальных сетей (в рабочее время или даже в течение целого месяца), или весенняя очистка почтового ящика под ноль, стоит подумать о технической перезагрузке на 2024 год.

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GQ поговорил с Адамом Атлером, автором книги "Непреодолимые: рост вызывающих зависимость технологий и бизнес, держащий нас на крючке". Специалист рассказал, почему и как мы должны работать над нашими отношениями с технологиями.

Жизнь, которую мы проживаем в телефонах, увлекательна, но она мешает нам взаимодействовать с остальным миром. Как следствие, мы менее склонны наблюдать за миром, вести содержательную беседу или сосредотачиваться на работе.

– сказал Атлер.

Он убежден, что человек должен установить границы – как минимум потому, что "телефоны удерживают нас от многих важных впечатлений, а если мы позволим им захватить нас, они поставят под угрозу наше благополучие".

Честно говоря, мы можем изменить привычки в любое время. Но Новый год, символизирующий конец определенной эпохи и новое начало, является оптимальным временем для переосмысления наших отношений с интернетом и гаджетами.

Так что давай дадим обещания!



Сделай эти три обещания и не доводи себя до зависимости от технологий / Фото stockking@freepik

Обещание первое: "Я освобожу пространство от технологий"

Совет номер один, который дает Атлер – отстраниться от технологий: "Большинство из нас держат телефон под рукой 24 часа в сутки. Он лежит на прикроватной тумбочке, в кармане и в машине, поэтому вполне естественно, что мы берем его в руки, когда нам скучно или мы чувствуем тревогу".

Если ты положишь телефон в другую комнату или оставишь его дома ради прогулки, у тебя не будет другого выбора, кроме как не пользоваться им. "Вместо того, чтобы оставлять его на столе или в кармане, выбери несколько раз в день, когда будешь класть его в ящик в другой комнате", – советует Атлер.

или оставишь его дома ради прогулки, у тебя не будет другого выбора, кроме как не пользоваться им. "Вместо того, чтобы оставлять его на столе или в кармане, выбери несколько раз в день, когда будешь класть его в ящик в другой комнате", – советует Атлер. Ну, и держи телефоны как можно дальше от спальни: "Если нужен будильник, купи маленький, дешевый, или используй часы. Пространство – твой друг, когда дело доходит до противостояния искушениям".

Обещание второе: "Я буду выключать извещения"

Отчет Ofcom за 2018 показал, что люди в среднем проверяют свои телефоны каждые 12 минут. Это 60 проверок телефона за 12-часовой день. Да, это много времени, которое ты тратишь зря, а время восстановления после нарушения концентрации делает эти периоды еще более вредными.

Наука доказала, что есть связь между количеством и частотой push-уведомлений и риском развития зависимости от смартфонов. Итого, единственное, что может помочь снизить привлекательность твоего телефона – это отключить push-сообщение в социальных сетях, таких как инстаграм, икс или тикток.

в социальных сетях, таких как инстаграм, икс или тикток. Ты можешь оставить уведомление о текстовых сообщениях, вызовах, но если телефон не будет постоянно переполнен обновлениями.

Обещание третье: "Я сделаю цифровую уборку"

Возможно, тебе кажется, что у тебя уже есть определенные ограничения, когда речь идет о социальных сетях или пушах. Однако на самом деле каждому не мешало бы провести цифровую очистку, и Новый год – идеальное время для этого.