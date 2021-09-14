Фактура Криштиану Роналду вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что он вдохновил нашего нового героя попробовать провести день по графику футболиста.

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Бодибилдер провел день по графику Криштиану Роналду

После завтрака, состоящего из омлета из яичного белка, миски цельнозерновых хлопьев и апельсинового сока, Мэтт отправляется на поле. Там и пройдет его первая тренировка. Его ожидает "стрельба" по воротам с Коннором Коллинзом, вратарем местной команды. Его первая попытка забить мяч... не слишком удалась.

"Я чувствую, что должен выбирать силу или точность. Если я пытаюсь прицелиться туда, куда он летит, он просто течет к цели, но как только пробую – он пролетает много километров", – шутя замечает Мэтт.

Пришло время для второй трапезы. Говорится о салате с тунцом с помидорами, луком, яйцами и оливками. Это пища, которую Роналду потребляет перед тренировкой ног. Все упражнения выполняются без отдыха между подходами. Первый раунд, нацеленный на квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия, включает:

мостик на одной ноге,

обратный выпад,

приседания.

Что же касается второго раунда, то он предназначен для развития силы нижней части тела, включая:

подъем ног, лежа на боку,

выпад гантелей с ходьбой,

приседания со скачком.

Третий и последний раунд состоит из:

перекрестных выпадов,

сплит-приседаний,

приседаний с собственным весом,

приседаний со скачком.

"Мне приятно, что я это сделал. Я выполнил весь этот объем за очень короткий промежуток времени, но было достаточно интенсивно, ведь это не было восстановлением, и моё кардио не очень хорошее", – отмечает он.

Смотри видео, как бодибилдер прожил день по графику Криштиану Роналду:

Еда после тренировки – еще один салат, но на этот раз с курицей. После этого его ожидает быстрое плавание, которое завершается еще одним приемом пищи, богатой белком. В этом случае рыба-меч. Последнее блюдо в день, потребляемое Роналду, – куриный салат.

"Еда была довольно хорошей. Я бы, вероятно, захотел немного больше углеводов здесь и там, но в целом я был бы счастлив придерживаться этой диеты. Белок чрезвычайно высокий, еда была довольно приятной", – делится эмоциями Мэтт.

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