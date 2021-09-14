Фактура Криштиану Роналду вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что он вдохновил нашего нового героя попробовать провести день по графику футболиста.
Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится
Бодибилдер провел день по графику Криштиану Роналду
После завтрака, состоящего из омлета из яичного белка, миски цельнозерновых хлопьев и апельсинового сока, Мэтт отправляется на поле. Там и пройдет его первая тренировка. Его ожидает "стрельба" по воротам с Коннором Коллинзом, вратарем местной команды. Его первая попытка забить мяч... не слишком удалась.
"Я чувствую, что должен выбирать силу или точность. Если я пытаюсь прицелиться туда, куда он летит, он просто течет к цели, но как только пробую – он пролетает много километров", – шутя замечает Мэтт.
Пришло время для второй трапезы. Говорится о салате с тунцом с помидорами, луком, яйцами и оливками. Это пища, которую Роналду потребляет перед тренировкой ног. Все упражнения выполняются без отдыха между подходами. Первый раунд, нацеленный на квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия, включает:
- мостик на одной ноге,
- обратный выпад,
- приседания.
Что же касается второго раунда, то он предназначен для развития силы нижней части тела, включая:
- подъем ног, лежа на боку,
- выпад гантелей с ходьбой,
- приседания со скачком.
Третий и последний раунд состоит из:
- перекрестных выпадов,
- сплит-приседаний,
- приседаний с собственным весом,
- приседаний со скачком.
"Мне приятно, что я это сделал. Я выполнил весь этот объем за очень короткий промежуток времени, но было достаточно интенсивно, ведь это не было восстановлением, и моё кардио не очень хорошее", – отмечает он.
Смотри видео, как бодибилдер прожил день по графику Криштиану Роналду:
Еда после тренировки – еще один салат, но на этот раз с курицей. После этого его ожидает быстрое плавание, которое завершается еще одним приемом пищи, богатой белком. В этом случае рыба-меч. Последнее блюдо в день, потребляемое Роналду, – куриный салат.
"Еда была довольно хорошей. Я бы, вероятно, захотел немного больше углеводов здесь и там, но в целом я был бы счастлив придерживаться этой диеты. Белок чрезвычайно высокий, еда была довольно приятной", – делится эмоциями Мэтт.
Тебе понравится Алфавитный вызов: как имя и фамилия помогут прокачать твоё тело
Как видишь, прожить день по графику Криштиану Роналду – не такая уж плохая идея. Но нашему герою еще очень и очень сказочно повезло, что он не добавил к рутине полноценный футбольный матч. Гарантируем, его удовлетворение было бы не столь высоким.