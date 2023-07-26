Чаще всего депрессию с улыбкой обнаруживают у людей, что достигли успеха и, казалось бы, держат все под контролем в своей жизни. Все кажется идеальным, но...

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Психоаналитик Адриана Ортис, эксперт по вопросам отношений из Международной психоаналитической ассоциации, рассказала подробно об этом типе депрессии. Дальше читай, на что следует обратить внимание.

Депрессия и уныние – это не одно и то же

Уныние – это состояние души, оно может быть временным, а может быть симптомом депрессии. При этом депрессия – это не только уныние. Можно даже выглядеть счастливо, но быть подавленным, а именно это случается при депрессии с улыбкой.

депрессии. При этом депрессия – это не только уныние. Можно даже выглядеть счастливо, но быть подавленным, а именно это случается при депрессии с улыбкой. Чтобы диагностировать депрессию, надо провести не менее 2 недель с несколькими симптомами, такими как печаль, неконтролируемый плач, отказ от любимых видов деятельности, переедание (особенно сладкого) или отсутствие желания есть, проблемы со сном, недостаток энергии и так далее.

Что такое депрессия с улыбкой

По статистике, более 300 миллионов человек в мире страдают от депрессии. С клинической точки зрения, депрессия с улыбкой также известна как атипичная или высокофункциональная депрессия.

от депрессии. С клинической точки зрения, депрессия с улыбкой также известна как атипичная или высокофункциональная депрессия. При такой депрессии есть уныние или чувство неполноценности, но человек при этом находится в стабильном состоянии и кажется, что у него нет причин для печали. Это могут быть даже очень успешные люди, что затрудняет установление диагноза. То есть это своего рода замаскированная или скрытая депрессия.



Что нужно знать о депрессии с улыбкой, чтобы распознать и устранить ее / Фото freepik

Какие мужчины рискуют пострадать от депрессии с улыбкой

Этот тип депрессии связан с людьми, которые являются или кажутся очень сильными. В нашем обществе есть социокультурные стереотипы относительно мужчин (о женщинах так же, но сейчас рассматриваем именно мужской аспект). К примеру, "мужчины не плачут", "мужчина всегда должен быть сильным" и тому подобное.

относительно мужчин (о женщинах так же, но сейчас рассматриваем именно мужской аспект). К примеру, "мужчины не плачут", "мужчина всегда должен быть сильным" и тому подобное. На самом деле они вредят и мешают мужчинам контактировать со своей эмоциональной стороной, а значит – выявлять, все с ней хорошо или нет. В случае с мужчинами депрессия с улыбкой часто связана именно с маскулинностью, ведь состояния печали, плача, уныния ложно ассоциируются с чем-то женским. А вот гнев, раздражительность и агрессию проявлять мужчине якобы позволено.

Как распознать депрессию с улыбкой

Первое, что нужно знать: никто не может быть счастлив все время. Счастье – это мимолетные мгновения, а вот если человек "постоянно счастлив", это действительно следует рассматривать как тревожный сигнал.

не может быть счастлив все время. Счастье – это мимолетные мгновения, а вот если человек "постоянно счастлив", это действительно следует рассматривать как тревожный сигнал. Токсичный позитив – это предупредительный знак, что что-то не совсем хорошо, особенно когда есть другие симптомы традиционной депрессии (например увеличение веса, нехватка энергии и постоянные непонятные головные боли или боли в спине).



Если человек постоянно счастлив – это тревожный сигнал, особенно при наличии других симптомов / Фото freepik

Как лечат депрессию с улыбкой

Прежде всего, нужно обратиться к психотерапевту – за профессиональной помощью, которая очень важна, поскольку депрессия излечима именно с помощью психологического лечения. Человек должен прекратить думать, что иметь депрессию или просить о помощи – это слабость, или – что она "сама пройдет". Следовательно, необходимо принять свои эмоции и признать, что что-то не так, и что эмоции – это человеческое.

– за профессиональной помощью, которая очень важна, поскольку депрессия излечима именно с помощью психологического лечения. Человек должен прекратить думать, что иметь депрессию или просить о помощи – это слабость, или – что она "сама пройдет". Следовательно, необходимо принять свои эмоции и признать, что что-то не так, и что эмоции – это человеческое. Ортис также рекомендует обратиться к сетям поддержки, чтобы иметь возможность поговорить об этом, повысить осведомленность и почувствовать, что тебя слушают. Кроме того, следует заниматься физической активностью, потому что это помогает высвободить эндорфины и улучшить самочувствие. И еще раз – все это должно сопровождаться терапией, которая является самым полезным инструментом по улучшению психического здоровья.

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