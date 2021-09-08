На фотографии основательница бренда CULTNAKED позирует без одежды. Свой обнаженный бюст Мэри Фуртас прикрывает руками. А украшают ее тело множество логотипов CULTNAKED.

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Неудивительно, что смелое фото очень понравилось подписчикам Мэри. Об этом свидетельствует не только множество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Я уверен, что одержим тобой";

"Божественно прекрасна";

"Да, королева!";

"Богиня, на которую мы заслужили";

"Мне просто не хватает слов";

"Сексуальная леди";

"Это настоящий кайф!".



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