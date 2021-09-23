Соблазнительная DJ NANA возобновила традиционную рубрику "Танцы у холодильника". Неудивительно, что свежий ролик звезды безумно понравился ее фанатам.

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Неудивительно, что за считанные часы видео просмотрели почти 20 тысяч раз. Также он собрал множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже переходи к ролику, который заставит тебя по-другому смотреть на походы к холодильнику:

  • "Больше танцев и женственности в наш мир";
  • "Как же красиво, дорогая";
  • "Девушка-огонь";
  • "Любимый дуэт снова вместе";
  • "Сексуальный холодильник";
  • "Как же везет холодильнику";
  • "Шикарные ноги";
  • "Какая же ты" халатная";
  • "Красивые трусики".

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Нам тоже безумно нравится танец DJ NANA у холодильника. Поэтому призываем тебя подписаться на Настю Кумейко, чтобы не пропустить порцию горяченького от сексуальной красавицы!