Соблазнительная DJ NANA возобновила традиционную рубрику "Танцы у холодильника". Неудивительно, что свежий ролик звезды безумно понравился ее фанатам.
Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году
Неудивительно, что за считанные часы видео просмотрели почти 20 тысяч раз. Также он собрал множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже переходи к ролику, который заставит тебя по-другому смотреть на походы к холодильнику:
- "Больше танцев и женственности в наш мир";
- "Как же красиво, дорогая";
- "Девушка-огонь";
- "Любимый дуэт снова вместе";
- "Сексуальный холодильник";
- "Как же везет холодильнику";
- "Шикарные ноги";
- "Какая же ты" халатная";
- "Красивые трусики".
Наслаждайся Пышные формы фитнес-модели Люсии Яворчековой лишили ее подписчиков сна
Нам тоже безумно нравится танец DJ NANA у холодильника. Поэтому призываем тебя подписаться на Настю Кумейко, чтобы не пропустить порцию горяченького от сексуальной красавицы!