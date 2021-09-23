Соблазнительная DJ NANA возобновила традиционную рубрику "Танцы у холодильника". Неудивительно, что свежий ролик звезды безумно понравился ее фанатам.

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Неудивительно, что за считанные часы видео просмотрели почти 20 тысяч раз. Также он собрал множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже переходи к ролику, который заставит тебя по-другому смотреть на походы к холодильнику:

"Больше танцев и женственности в наш мир";

"Как же красиво, дорогая";

"Девушка-огонь";

"Любимый дуэт снова вместе";

"Сексуальный холодильник";

"Как же везет холодильнику";

"Шикарные ноги";

"Какая же ты" халатная";

"Красивые трусики".

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