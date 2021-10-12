На пикантном ролике, который DJ NANA выложила на своем инстаграме, звезда исполняет зажигательный танец у холодильника. Придает особую пикантность этому процессу образ, который она примерила. Перед поклонниками Анастасия Кумейко щеголяет завидной гибкостью в атласном халатике.

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Неудивительно, что поклонники DJ NANA в восторге от ее новой публикации. Об этом свидетельствуют тысячи лайков под видео, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Это целое искусство. Танцы с холодильником";
  • "Классно";
  • "Ох, какая женщина";
  • "Как всегда божественно";
  • "Какой же счастливчик этот холодильник";
  • "Ты просто невероятная".

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DJ NANA однозначно вызывает неподдельный восторг. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать уже и сейчас, – подписаться на нее. А еще не поленись поставить лайки под последними ее публикациями. Гарантируем, ей будет очень приятно!