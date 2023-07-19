Конечно, мы все хотим быть успешными. Это не означает, что все одинаково мечтают стать генеральными директорами или основать империи, но все имеют цели и планы и стремятся достичь их, не слишком страдая при этом.

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Хороший способ сделать это – начать с мыслей и рекомендаций экспертов, которые уже прошли этот процесс и могут дать конкретные ключи, которые помогут (будь то в поиске лучшей работы или в преодолении вызовов и так далее).

Какие вопросы задать себе, чтобы добиться успеха в жизни

Одним из таких экспертов является профессор Гарвардской бизнес-школы Гаутам Мукунда. Он утверждает, что правильные вопросы к себе могут приблизить тебя к цели очень эффективно и быстро. Мукунда определил, что начинать нужно с двух вопросов.

Какие мои ключевые сильные стороны? Этот вопрос поможет тебе лучше узнать себя, распознать свои сильнейшие навыки, таланты и то, что отличает тебя от других.

Этот вопрос поможет тебе лучше узнать себя, распознать свои сильнейшие навыки, таланты и то, что отличает тебя от других. Какие компании, учреждения и ситуации ценят то, что я делаю? Этот вопрос поможет тебе определить, какое место правильно для тебя, какое позволит тебе развиваться, учиться и расти профессионально и личностно.



Начни свой путь к успеху с правильной отправной точки / Фото pressfoto@freepik

Когда ты задаешь эти два вопроса вместе, то понимаешь, кто ты и что можешь предложить. А также то, что твои сильные стороны необязательно могут быть использованы и развиты везде, то есть нужно найти правильное место, где ты сможешь воспользоваться ими и достичь своих целей.

Коротко говоря: ты должен знать, что ты делаешь хорошо, и какая рабочая среда позволит тебе делать это хорошо.

Конечно, это только первый шаг, дальше придется упорно работать, научиться расставлять приоритеты, общаться, работать над своим эмоциональным интеллектом, учиться на ошибках. Но если будешь отталкиваться от ответов на эти два вопроса, то ты начнешь путь с правильной отправной точки.