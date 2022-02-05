Кому-то для счастья нужны деньги. Кому-то – отношения. Кто-то грезит карьерным ростом. У каждого свое понимание счастья. И каждый сам над ним трудится. Миллиардер Билл Гейтс поделился 4 советами, которые помогут тебе прокачать свой уровень счастья. Попробуй взять их на вооружение.

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Недавно кто-то сказал, что когда у ваших детей все хорошо, это действительно особенное событие. И я, как отец, полностью согласен с этим. Иногда выполнение обязанностей перед собой, например, выполнение большого количества упражнений, также повышает ваше счастье,

– сказал Гейтс.

Как прокачать свой уровень счастья

1. Выполняй свои обязательства

Под этим он подразумевает, что ты делаешь что-либо с намерением, принимаешь решение и придерживаешься его. Делаешь то, что обещаешь. И обязываешься довести это до конца. Если ты хочешь что-нибудь сделать, то иди и делай, не зацикливайся на "А что будет?".

Особенно если ты чувствуешь, что находишься не в том месте. Ты должен задать себе вопрос "Делаю ли я то, что хочу?".



Ставь перед собой задачи и выполняй их до конца / Фото Surface

2. Подумай о подарке

По Гейтсу, когда ты даешь другим, ты всегда получаешь чуть больше, чем предлагаешь. Щедрость к другим дает нам чувство удовлетворения и благополучия. Без этого просто не может быть счастья.

Более того, наука подтвердила, что щедрость делает нас счастливыми и полезна для нашего психического и физического здоровья.

3. Твое тело – храм

Это не значит, что ты искоренишь все свои вредные привычки. Но ты должен заботиться о себе, собственном здоровье и физическом состоянии. Упражнения имеют огромную пользу для психического здоровья. Таким образом, когда ты состаришься, ты сможешь продолжать делать то, что тебе нравится.

Хорошее самочувствие необходимо для того, чтобы быть довольным своей жизнью и счастливым. Поэтому ты должен относиться к собственному телу с уважением и заниматься тем, что помогает быть в лучшем состоянии.

Кстати, для отличного самочувствия достаточно всего нескольких минут упражнений.



Уделяй достаточно внимания физической активности / Фото Anastase Maragos

4. Зарезервируй время для семьи

Никакая удача на работе не может заменить твою семью и человеческие связи. Твоя семья и друзья должны быть в приоритете. Ты должен уделять им время и следить за тем, чтобы ваши отношения были здоровы и полезны для вас. Ты должен установить ограничения, не подлежащие обсуждению. Они помогут тебе поддерживать баланс между работой и семейной или личной жизнью.

Бонус: Спи спокойно

Гейтс однажды сказал, что когда он был младше, он не высыпался и мог работать всю ночь. Но он понял, что это утомительно, притупляет его творческий потенциал и влияет на его здоровье. Теперь он находит время, чтобы расслабиться и приготовиться ко сну в удобное для него время.

Он даже признался, что моет посуду ночью, чтобы расслабиться и снять стресс, чтобы спать лучше.



Не забывай о важности сна и отдыха ночью / Фото Claudia Mañas

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