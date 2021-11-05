Что же в ней особенного, кроме того, что она бинарная (содержит 2 звезды)? Дело в том, что она может взорваться – причем за каких-то несколько десятков лет.

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Звездный бабах

О системе V Sagittae люди знают немного. Ее, собственно, трудно найти в небе даже с помощью телескопа. Но в течение нескольких следующих десятилетий ее может засосать соседней белый карлик. И тогда – все изменится.

Уникальность именно этой системы еще и в том, что белый карлик, который пожирает бинарную систему, в четыре раза меньше ее. Во всех других известных подобных случаях белый карлик массивнее.

К чему это мы? Точнее, не мы, а специалисты из Университета Луизианы в США.

А к тому, что эта пара небесных аутсайдеров вскоре станет самой яркой звездой на Млечном Пути.

Да, ярче даже Сириуса, который сейчас на первом месте.

А, может, ярче и Венеры (это, конечно, не звезда, но на небе очень похоже на нее выглядит).



Звездная система с двумя звездами называется, что логично, бинарной / Фото wallpapercave

Стоит дождаться

Не навсегда, на каких-то лет 60, однако – таки станет. Эта бинарная система и ее карлик-сосед постепенно становятся единым целым, и в конце концов их слияние приведет к гигантскому взрыву .

А произойдет это, по прогнозам астронома-физика Брэдли Шефера, не позднее 2083 года (по другим подсчетам – 2099).

То есть, некоторые из нас имеют все шансы увидеть этот взрыв собственными глазами!

Стоит дождаться. Астрономы говорят, что взрыв V Sge будет самым экстремальным зрелищем из всех подобных взрывов, которые мы видели в небе за прошедшие сто лет.