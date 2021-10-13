В Евросоюзе строят первый полноценный космодром

Космический центр Esrange будет первой площадкой для ракет и спутников в Европейском Союзе. Будет – когда его построят.

А сделать это планируют на севере Швеции. Сдать космический объект собираются к лету 2022 года.

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У Европы будет свой космодром

Космический центр Esrange собираются построить в Европе.

Его расположение – в примерно 200 километрах к северу от Полярного круга, на территории, принадлежащей Швеции.

Это не новый объект – его заложили еще в середине 1960-х, а существенно обновили в 2015.

Все эти годы там продолжались активные исследования космоса.

Теперь его собрались превратить в первый в Европейском Союзе полноценный центр для развития ракетных технологий и запуска спутников.

Деньги на перестройку берут в кредит. Речь идет о 12 миллионах евро от Северного инвестиционного банка для государственной Шведской космической корпорации.



Швеция обещает создать первый европейский космодром / Фото unsplash

Завершить работы на Esrange обещают к лету 2022 года. С его помощью Швеция, собственно, планирует войти в десятку стран, имеющих собственную спутниковую сеть.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.