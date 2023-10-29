Как снимают сексуальные сцены в кино и на телевидении: взгляд из-за кулис

Сексуальные сцены – это сложное и противоречивое искусство. Нелегко фиксировать самые загадочные и интимные переживания в весьма несексуальной среде. Ошибиться – может означать войти в историю как посмешище. А вот правильное исполнение обеспечивает почетное место в зале славы эротики.

В последнее десятилетие был определенный дефицит секса на экране. Но в 2017 году на съемочной площадке начали появляться координаторы интимных отношений и ситуация начала меняться. Сейчас сериалы переполнены эротическими сценами, причем аутентичными и новаторскими, вплоть до мурашек по коже.

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Как воспроизводят на экране настоящую сексуальную сцену

Журналисты пообщались с координатором интимных сцен Итой О'Брайен ("Нормальные люди", "Это грех") и режиссером Шери Фолксон ("Бриджертоны") о технических подробностях, связанных с переносом секса на экран. И узнали много интересного!

Как планируют сексуальную сцену

В идеальной ситуации координатор интимных сцен привлекается с первого чтения сценария, так же как хореограф боев или координатор трюков. И вносит свой вклад в четкое распределение интимного контента, который дальше посылают кастинг-директорам и агентам.

Это может помочь актерам поверить, что продюсеры намерены работать с лучшими практиками,

– говорит О'Брайен.

После того как актерский состав сформирован, режиссер делится своим видением с актерами и координатором по интимности. В частности, секс никогда не обсуждается с актерами, кроме как в присутствии соответствующего руководителя.

Я объясняю им, чего я пытаюсь добиться, какой я хочу видеть сцену и что мы можем показать. Когда мы все согласны, координатор интимных отношений записывает все на бумаге,

– говорит Фолксон.

"Мы достигаем согласия и согласия на касания, спрашивая: "Довольны ли вы сексуальным содержанием? Какие части тела вы бы хотели или не хотели показать?" И, наконец, мы очень четко ставим хореографию", – добавляет О'Брайен.



Специальный координатор и режиссер работают с актерами для достижения согласия по интимным сценам / Фото freepik

Координатор интимности также тесно сотрудничает с другими отделами, в частности с художниками костюмов, чтобы решить, какая одежда нужна, с локационниками, чтобы составить оценку рисков и закрыть публичные площадки, а также с врачами, если, например, актеры снимаются на морозе или в воде.

Итак, когда вы приезжаете на съемочную площадку, все уже понятно, подготовлено и вы можете без проблем приступать к работе,

– отмечает О'Брайен.

Этому также помогают репетиции, где актеры обсуждают и изучают хореографию.

Что происходит в день съемок

Сексуальные сцены всегда снимают на закрытой площадке. Единственные люди, которые находятся в комнате или смотрят на мониторы – актеры, оператор, режиссер и координатор интимных сцен.

Если есть какая-то доля обнаженности, происходит обкатка камеры, звуковая репетиция и лишь в последнюю очередь снимаются халаты, чтобы снять сцену по заранее определенной хореографии,

– объяснила О'Брайен.

Кроме сценической одежды, например, телесных шорт, актерам выдают прокладки, чтобы те оградили себя от нежелательных и незапланированных интимных контактов.



На закрытой съемочной площадке для актеров создают максимально комфортные условия / Фото freepik

Значительная часть работы координатора интимных сцен состоит в наблюдении за импульсами актера.

Вы слушаете, что актеры говорят, какие слова употребляют, также слушаете тело, что происходит и есть ли напряжение. Нужно быть достаточно самосознательным, чтобы доверять своим границам и преодолевать их, поэтому ты наблюдаешь, делишься тем, что замечаешь, получаешь ясность и убеждаешься, что к этим требованиям прислушиваются и действуют в соответствии с ними,

– говорит О'Брайен.

Она также внедряет тайм-аут, чтобы актеры могли подобрать меткое слово, чтобы приостановить действие по какой-либо причине, и это нужно уважать. В заключение, когда работа завершена, режиссер объявляет "стоп" – и никто не двигается, пока не приходят костюмеры, чтобы переодеть актеров.

Что происходит после эротической сцены

По словам Фолксона, работа, которую актеры и съемочная группа проводят перед съемками, включая глубокие обсуждения и изучение хореографии, как правило, уменьшает неуверенность, неудобство и дискомфорт, которые могли бы возникнуть во время съемок эротических сцен. При этом если съемки были хорошо спланированы, актерам не придется ничего другого снимать сразу после сексуальной сцены.

После того, как мы проложили путь к сцене, очень важно выйти из нее,

– объясняет О'Брайен.

Относительно отснятого материала с тщательно спланированной сцены, Фолксон объясняет, что ни единой копии, кроме как для режиссера и монтажера, не выпускают до даты премьеры.