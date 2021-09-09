Фото, на котором Люсия Яворчекова позирует в белом комплекте нижнего белья, сделанное во время отдыха в Тулуме. Ох, хотели бы мы быть рядом с фитнес-моделью, а не наслаждаться выходками сентябрьской погоды.

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Подписчикам Люсии тоже безумно понравился кадр красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

"Люблю тебя";

"Какая же ты красивая";

"Настоящая богиня";

"Ты безупречная девушка";

"Девушка из моих мечтаний";

"Эти изгибы сводят с ума";

"Вау, ты напоминаешь ангела";

"Чрезвычайно женственная";

"Милая, сексуальная и очень привлекательная".



Люсия Яворчекова в нижнем белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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