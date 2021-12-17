На этот раз красавица решила не идти против правил. Она выложила на своем инстаграме фотографию, на которой позирует в крохотном купальнике. Эффектный кадр Марселла Несполо сделала во время отдыха в Дубае.

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Горячее фото Марселлы Несполо понравилось ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Фитнес-модель буквально засыпали комплиментами, лучшие из которых ловли дальше:

"Ты просто фантастическая";

"Чрезвычайная и чувственная";

"Сексуальная женщина";

"Соблазнительная богиня";

"От тебя просто невозможно оторвать взор".



Соблазнительные формы Марселлы Несполо взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Несполо

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