Фитнес-модель показал 4 движения, которые гарантированно сделают тебя асом в сексе

А мы продолжаем делать все возможное для того, чтобы твоя интимная жизнь была на высоте. И на этот раз сосредоточим внимание на 4 чрезвычайно простых движениях, которые позволят получить еще больше удовольствия от секса.

Фитнес-модель Патрик Тохтерле нашел способ объединить 2 любимые вещи из тиктока – странные приемы тренировок и удовольствие мужской жажды – и результаты привлекли к нему немало внимания. Гарантируем, тебе понравится!

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Эти движения сделают твой секс ярче

Тохтерле, который живет в Великобритании и публикует контент в тиктоке как "онлайн-тренер", делится тренировками, которые были специально разработаны, чтобы помочь тебе быть на высоте в постели. В одном из его самых популярных роликов, упражнения на подвижность, которые, как он утверждает, "улучшат твою сексуальную игру". Патрик выполняет 4 движения:

раскачивания назад;

открывания бедра на четвереньках;

открывания бедра JJ;

подъем ног сидя.

Тохтерле не ошибается: растяжка и подвижность важны для поддержания здоровой и приятной сексуальной жизни. Но ты можешь не знать, что многие движения из стандартных тренировок также могут помочь в этом деле.

Смотри, как правильно выполнять движения фитнес-модели Тохтерле:

Ранее мы рассказывали, какие упражнения нужно выполнять, чтобы прокачать гибкость. Именно с помощью им ты сможешь получать и дарить больше удовольствия во время секса.

Но мы бы не рекомендовали сразу же отвергать движения Тохтерле. Их можно выполнять в те дни, когда очень лень тренироваться или идти в тренажерный зал. Некая разминка, которая положительно повлияет на твоё тело и интимную жизнь.

Лови крутые советы, которые помогут получить еще больше удовольствия: