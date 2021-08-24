Хороший секс – не только количество, но и качество. Он заключается в том, чтобы сделать каждую интимную встречу максимально приятной. Поэтому стоит обратить внимание не только на знания об эрогенных зонах, а также секс-позициях. Необходимо еще и над физической формой поработать. И мы знаем, что нужно сделать, чтобы твоя интимная жизнь была на высоте!

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5 упражнений, которые улучшат твою гибкость

1. Приседания

Это упражнение прорабатывает твои ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Поэтому оно может помочь тебе в таких позициях, как обратный ковбой, когда тебе необходима хорошая выносливость и гибкость, чтобы удерживать баланс.



Приседания прорабатывают ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы / Фото Unsplash

2. Мостик

В этом упражнении основное внимание уделяется ягодицам. И это движение также может помочь тебе улучшить движение бедер во время проникновения, особенно если ты находишься снизу.

3. Выпады

Это упражнение позволяет растянуть бедра и квадрицепсы. А это помогает растянуть сгибатели бедра и избавит тебя от ощущения напряжения во время секса. Особенно если ты находишься в доминирующем положении или на коленях.

4. Растяжка "Человека-паука"

Сделай шаг вперед с левой ноги на внешней стороне левой руки и попробуй перенести свои бедра вперед, держа руки на земле. Затем повтори это же упражнение с другой стороны. Такая растяжка одновременно прорабатывает мышцы бедер, ног, паха и спины. А еще она позволяет тебе меньше переживать из-за судорог, которые могут появиться в самый неподходящий момент.



С помощью этой растяжки ты прокачиваешь мышцы бедер, ног и паха / Фото Unsplash

5. Положение на 4 опорах

Эта растяжка особенно важна для бегунов и в йоге. Она заключается в том, чтобы лечь на землю с опорой на ноги и согнутыми коленями. Затем ты должен положить правую голень на левое колено и попробовать подвести ее к груди. Повтори это с другой стороны. Для чего это все? Это упражнение открывает бедра, что очень важно для большинства позиций.

А еще мы рекомендуем выполнить несколько упражнений на силу. С их помощью ты будешь гораздо увереннее чувствовать себя как на кровати, так и за ее пределами.

Отжимания. Это базовое упражнение также помогает укрепить руки, спину и ноги, чтобы ты мог поддерживать партнершу в любом положении.

Пресс. Большинство акробатических позиций требуют стабильности и силы корпуса. Поэтому нужно также работать над мышцами пресса. В этом тебе помогут скручивания и мостики.

Мертвый вес. Это упражнение поможет сохранить твою спину максимально сильной, а также – развить ноги и туловище.



Отжимания сделают твои руки, спину и ноги сильнее / Фото Unsplash

Гибкость позволит тебе разнообразить свою интимную жизнь. А еще с ее помощью ты сможешь получать и дарить еще больше удовольствия. Поэтому не ленись работать над своим телом!

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