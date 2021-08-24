Хороший секс – не только количество, но и качество. Он заключается в том, чтобы сделать каждую интимную встречу максимально приятной. Поэтому стоит обратить внимание не только на знания об эрогенных зонах, а также секс-позициях. Необходимо еще и над физической формой поработать. И мы знаем, что нужно сделать, чтобы твоя интимная жизнь была на высоте!
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5 упражнений, которые улучшат твою гибкость
1. Приседания
Это упражнение прорабатывает твои ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Поэтому оно может помочь тебе в таких позициях, как обратный ковбой, когда тебе необходима хорошая выносливость и гибкость, чтобы удерживать баланс.
Приседания прорабатывают ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы / Фото Unsplash
2. Мостик
В этом упражнении основное внимание уделяется ягодицам. И это движение также может помочь тебе улучшить движение бедер во время проникновения, особенно если ты находишься снизу.
3. Выпады
Это упражнение позволяет растянуть бедра и квадрицепсы. А это помогает растянуть сгибатели бедра и избавит тебя от ощущения напряжения во время секса. Особенно если ты находишься в доминирующем положении или на коленях.
4. Растяжка "Человека-паука"
Сделай шаг вперед с левой ноги на внешней стороне левой руки и попробуй перенести свои бедра вперед, держа руки на земле. Затем повтори это же упражнение с другой стороны. Такая растяжка одновременно прорабатывает мышцы бедер, ног, паха и спины. А еще она позволяет тебе меньше переживать из-за судорог, которые могут появиться в самый неподходящий момент.
С помощью этой растяжки ты прокачиваешь мышцы бедер, ног и паха / Фото Unsplash
5. Положение на 4 опорах
Эта растяжка особенно важна для бегунов и в йоге. Она заключается в том, чтобы лечь на землю с опорой на ноги и согнутыми коленями. Затем ты должен положить правую голень на левое колено и попробовать подвести ее к груди. Повтори это с другой стороны. Для чего это все? Это упражнение открывает бедра, что очень важно для большинства позиций.
А еще мы рекомендуем выполнить несколько упражнений на силу. С их помощью ты будешь гораздо увереннее чувствовать себя как на кровати, так и за ее пределами.
- Отжимания. Это базовое упражнение также помогает укрепить руки, спину и ноги, чтобы ты мог поддерживать партнершу в любом положении.
- Пресс. Большинство акробатических позиций требуют стабильности и силы корпуса. Поэтому нужно также работать над мышцами пресса. В этом тебе помогут скручивания и мостики.
- Мертвый вес. Это упражнение поможет сохранить твою спину максимально сильной, а также – развить ноги и туловище.
Отжимания сделают твои руки, спину и ноги сильнее / Фото Unsplash
Гибкость позволит тебе разнообразить свою интимную жизнь. А еще с ее помощью ты сможешь получать и дарить еще больше удовольствия. Поэтому не ленись работать над своим телом!
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