Фітнес-модель показав 4 рухи, які гарантовано зроблять тебе асом у сексі
Джерело:Men's Health
А ми продовжуємо робити усе можливе для того, щоб твоє інтимне життя було на висоті. І цього разу зосередимо увагу на 4 надзвичайно простих рухах, які дозволять отримати ще більше задоволення від сексу.
Фітнес-модель Патрік Тохтерле знайшов спосіб об'єднати 2 улюблені речі з тіктоку – дивні прийоми тренувань та задоволення чоловічої спраги – і результати привернули до нього чимало уваги. Гарантуємо, тобі сподобається!
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Ці рухи зроблять твій секс яскравішим
Тохтерле, котрий мешкає у Великій Британії й публікує контент в тіктоку як "онлайн-тренер", ділиться тренуваннями, які були спеціально розроблені, щоб допомогти тобі бути на висоті у ліжку. В одному з його найпопулярніших роликів, вправи на рухливість, які, як він стверджує, "покращать твою сексуальну гру". Патрік показує, як він виконує 4 рухи:
- розгойдування назад;
- відкривання стегна рачки;
- відкривання стегна JJ;
- підйом ніг сидячи.
Тохтерле не помиляється: розтяжка та рухливість важливі для підтримки здорового та приємного сексуального життя. Але ти можеш не знати, що багато рухів зі стандартних тренувань також можуть допомогти у цій справі.
Дивися, як правильно виконувати рухи фітнес-моделі Тохтерле:
Раніше ми розповідали, які вправи потрібно виконувати, щоб прокачати гнучкість. Саме за допомогою ним ти зможеш отримувати й дарувати більше задоволення під час сексу.
Але ми б не рекомендували відразу ж відкидати рухи Тохтерле. Їх можна виконувати у ті дні, коли надзвичайно лінь тренуватися або йти до тренажерного залу. Така собі розминка, яка позитивно вплине на твоє тіло й інтимне життя.
Лови круті поради, які допоможуть отримати ще більше задоволення:
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