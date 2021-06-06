Вытяните их немедленно: 5 худших мест в доме, где люди хранят деньги

К сожалению, доверять банкам украинцы не слишком рискуют. И на это есть ряд весомых причин. Чего только стоит упоминание о закрытии множества финансовых учреждения в нашей стране, а также необходимость буквально выбивать собственные средства. Так где тогда хранить деньги, чтобы были высокие шансы, что их не найдут злоумышленники?

Нужно смириться с тем фактом, что в собственном доме нет ни одного места, где можно было бы гарантировать безопасность финансам. Но это не значит, что хранить их дома – не лучшая идея. Просто нужно знать места, куда грабители заглядывают чаще всего. Именно их нужно обходить 10 дорогой.

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5 худших мест в доме для хранения денег

1. Под матрасом

Под матрасом, вероятно, худшее место, где можно спрятать деньги или что-то ценное. Это место стало настолько попсовым, что воры охотно прерывают матрасы и подушки, рвут обивку.

Что касается хранения денег под матрасом, то в этом есть определенная логика. Вспомни, как ты ездил в плацкарте в поезде. Очень сомневаемся, что ценные вещи ты просто повесил на виду у всех. Чаще всего в таких случаях мы стараемся положить рюкзак возле головы, чтобы почувствовать, когда он может "захотеть" убежать.



Хранить деньги и ценные вещи под матрасом категорически не рекомендуем / Фото Unsplash

2. Любые сумки

Независимо от места, ты должен избегать хранения денег в сумках любого типа. Причина здесь довольно проста: это облегчает ворам их транспортировку. Это же касается всевозможных шкатулок и коробок. Все, что можно быстро и просто поднять и вынести, – не лучшее место для хранения твоих денег. Запомнил?

3. Маленький сейф

Запомни раз и навсегда, что сейф должен быть не только прочным, но и довольно тяжелым. Это позволит не вынести его в том случае, если не удалось открыть в доме. Также следует позаботиться, чтобы он был прикреплен к полу или стене.

Но можно немного усложнить жизнь ворам. Для этого можно приобрести хороший и надежный сейф, прибить его к земле, но оставить пустым. Пока воры будут пытаться справиться с ним, есть все шансы, что охрана успеет приехать или соседи услышат подозрительный стук в доме.



Легкие и ненадежные сейфы – плохое место для хранения / Фото Pinterest

4. В ящиках

Еще одно место, которое, по мнению многих, останется незамеченным для воров. Но это не так. На самом деле люди хранят ценные вещи в ящиках для нижнего белья, ведь думают, что в их трусах никто рыться не будет. Но воры – не никто. И они с радостью перероют каждую полку и ящик в поисках денег и ценных вещей.

5. За картиной

Этот киноштамп стал причиной не одного ограбления. Часто люди устраивают секретные ниши за картинами. Мол, ее не видно, то и никто ничего не украдет. Но воры мыслят несколько иначе. Да и опыт у них явно больше. Поэтому стоит забыть раз и навсегда об этом убежище.



За картинами тоже не стоит прятать свои деньги / Фото Unslash

Бонус: в бачке унитаза

Это еще один тайник, безумно популярный в фильмах. На самом деле, эксперты рекомендуют ничего не прятать в бачке унитаза. Во-первых, пакет может намокнуть. Во-вторых, грабители 100 процентов проверят, не спрятал ли ты что-то внутри.

Где хранить деньги?

Есть разные варианты для хранения денег дома. Один из них – положить деньги в пакет и приклеить ко дну кухонной мойки. Также можно сделать фейковое дно в ящике для детских игрушек. Как правило, туда воры заглядывают не слишком охотно.

Также деньги можно держать в пакете в морозилке между мясом и всевозможными заготовками. Можно их замаскировать под одну из коробок с продуктами. Но следует быть максимально осторожным, чтобы не выбросить ее из-за просрочки.

Неплохим вариантом может быть старый компьютер или любое устройство, который больше напоминает мусор. Главное – не забыть, где ты спрятал свои деньги, чтобы кто-то из бродяг не сорвал настоящий джекпот!

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