Где спрятать ценные вещи дома: 10 тайных – и не очень – мест

Наличные, паспорта, ювелирные изделия – да многое мы можем считать ценными вещами. И время от времени возникает необходимость их спрятать – именно дома.

Причина не важна – то ли от чужаков, то ли от свояков, то ли от детей, то ли от взрослых. Надо – значит, надо. И мы расскажем, где.

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Что использовать вместо сейфа или ему в помощь

Безусловно, хороший сейф – это хороший вариант (может и лучший). Однако в The Art of Manliness уверяют, что дома есть много других мест, которые можно считать не менее безопасными.

Книга-сейф

Найди книгу (желательно с длинным и скучным названием – чтобы желанным или незваным гостям не хотелось ее полистать), которую ты не будешь больше читать. И сделай из нее коробку (да, да, именно как в шпионских фильмах – вырезав серединку).

Старая полость

Полости в старых вещах – неплохое место для хранения ценностей. Например, в пылесосе, телевизоре или компьютере, которые лежат без дела, потому что давно устарели. Главное, не забыть о тайнике именно тогда, когда эти вещи поедут на свалку.

Чипсы

Можно взять коробку от круглых чипсов (не называем марку, но ты ее прекрасно знаешь). Но не надо просто класть туда рулон денег – сначала вырежь дно, заложи выше картонную перегородку, чтобы образовалось секретное отделение. Вряд ли вор съест все твои чипсы, чтобы добраться до тайника.



Воры обычно знают, где и что искать, но их можно перехитрить / Фото unsplash

Секретное отделение в ящике

Под дном или у задней стенки. Классика жанра – такой метод используют веками. Он настолько банален, что вор может о нем даже не подумать. А если это еще и будет ящик на кухне, сверху наполненный старой посудой – так вообще замечательно.

Надписи для отвлечения внимания

Любое место можно сделать тайным, налепив на него табличку. Например, "детское белье", "стирка на завтра" или даже "старые учебники".

Банка от краски

Старая банка с краской – не такой уж и редкий аксессуар в подвале или на балконе. Ни один грабитель не будет разбирать коллекцию старых банок в надежде, что в одной из них – сокровище.

Аптечка

Воры обычно проверяют аптечки, но не забирают их. Поэтому спрятать какую-то ценность в одной из бутылок или в рулоне ваты – можно попробовать. Хотя что-то слишком ценное там действительно держать не стоит.



Есть дома безопасные места для ценностей? Вроде, вроде... / Фото unsplash

Псевдосантехника

Сложный способ, но надежный. Надо на кухне или в ванной установить трубу, которая на самом деле не труба и никуда не ведет. Но воры этого же знать не будут.

Держатель туалетной бумаги

Полезная мелочь, которая часто имеет полость. Спрятать туда какую-то небольшую "заначку" (деньги или, например, флешку) – можно.

Морозильная камера

Грабители могут заглянуть в морозильную камеру – они знают, что это популярное место сокрытия. Но спрятать какую-то ценность не на виду, а внутрь замороженной пищи – не всегда плохая идея. Если, конечно, именно ты будешь заниматься ее разморозкой и приготовлением, когда придет время.

Сам понимаешь, если эту информацию знаешь ты – то это не значит, что ее не знают воры. Так что мотай на ус, но и хорошо думай – стоит ли пользоваться этими советами, или таки приобрести надежный сейф.

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