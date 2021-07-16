Где спрятать ценные вещи дома: 10 тайных – и не очень – мест

16 июля 2021 , 09:04
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Источник:

The Art of Manliness

Наличные, паспорта, ювелирные изделия – да многое мы можем считать ценными вещами. И время от времени возникает необходимость их спрятать – именно дома.

Причина не важна – то ли от чужаков, то ли от свояков, то ли от детей, то ли от взрослых. Надо – значит, надо. И мы расскажем, где.

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Что использовать вместо сейфа или ему в помощь

Безусловно, хороший сейф – это хороший вариант (может и лучший). Однако в The Art of Manliness уверяют, что дома есть много других мест, которые можно считать не менее безопасными.

Книга-сейф

  • Найди книгу (желательно с длинным и скучным названием – чтобы желанным или незваным гостям не хотелось ее полистать), которую ты не будешь больше читать. И сделай из нее коробку (да, да, именно как в шпионских фильмах – вырезав серединку).

Старая полость

  • Полости в старых вещах – неплохое место для хранения ценностей. Например, в пылесосе, телевизоре или компьютере, которые лежат без дела, потому что давно устарели. Главное, не забыть о тайнике именно тогда, когда эти вещи поедут на свалку.

Чипсы

  • Можно взять коробку от круглых чипсов (не называем марку, но ты ее прекрасно знаешь). Но не надо просто класть туда рулон денег – сначала вырежь дно, заложи выше картонную перегородку, чтобы образовалось секретное отделение. Вряд ли вор съест все твои чипсы, чтобы добраться до тайника.


Воры обычно знают, где и что искать, но их можно перехитрить / Фото unsplash

Секретное отделение в ящике

  • Под дном или у задней стенки. Классика жанра – такой метод используют веками. Он настолько банален, что вор может о нем даже не подумать. А если это еще и будет ящик на кухне, сверху наполненный старой посудой – так вообще замечательно.

Надписи для отвлечения внимания

  • Любое место можно сделать тайным, налепив на него табличку. Например, "детское белье", "стирка на завтра" или даже "старые учебники".

Банка от краски

  • Старая банка с краской – не такой уж и редкий аксессуар в подвале или на балконе. Ни один грабитель не будет разбирать коллекцию старых банок в надежде, что в одной из них – сокровище.

Аптечка

  • Воры обычно проверяют аптечки, но не забирают их. Поэтому спрятать какую-то ценность в одной из бутылок или в рулоне ваты – можно попробовать. Хотя что-то слишком ценное там действительно держать не стоит.


Есть дома безопасные места для ценностей? Вроде, вроде... / Фото unsplash

Псевдосантехника

  • Сложный способ, но надежный. Надо на кухне или в ванной установить трубу, которая на самом деле не труба и никуда не ведет. Но воры этого же знать не будут.

Держатель туалетной бумаги

  • Полезная мелочь, которая часто имеет полость. Спрятать туда какую-то небольшую "заначку" (деньги или, например, флешку) – можно.

Морозильная камера

  • Грабители могут заглянуть в морозильную камеру – они знают, что это популярное место сокрытия. Но спрятать какую-то ценность не на виду, а внутрь замороженной пищи – не всегда плохая идея. Если, конечно, именно ты будешь заниматься ее разморозкой и приготовлением, когда придет время.
Важно!!! Сам понимаешь, если эту информацию знаешь ты – то это не значит, что ее не знают воры. Так что мотай на ус, но и хорошо думай – стоит ли пользоваться этими советами, или таки приобрести надежный сейф.

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Автор: Олесь Друкач