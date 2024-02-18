Где учились и что изучали самые богатые люди мира
Источник:GQ
Не все самые богатые люди мира бросали университеты, чтобы основать бизнес своей мечты. Кем был бы Билл Гейтс, если бы не учился в Гарвардском университете, где имел доступ к лучшему компьютерному оборудованию и ресурсам на рынке? Кто знает.
Марк Цукерберг покинул "Лигу Плюща", да, но Facebook родился в тех же самых общежитиях Гарварда. А Илон Маск устраивал огромные домашние вечеринки в Университете Пенсильвании, чтобы оплатить свою учебу.
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Давайте посмотрим, где учились самые богатые люди мира, какие степени получили и, в некоторых случаях, когда и почему бросили учебу.
Современные миллиардеры хорошо учились, а бросали университет только когда уже точно видели свое будущее / Фото freepik
Где учились нынешние миллиардеры и насколько успешно
- Бернар Арно. Председатель и генеральный директор LVMH, мирового конгломерата товаров роскоши, является инженером, который закончил Политехническую школу, один из ведущих инженерных институтов Франции.
- Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX в 1990 году поступил в Королевский университет в Кингстоне, провинция Онтарио в Канаде. Через два года перевелся в Университет Пенсильвании, где изучал физику и экономику в Уортонской школе. В 1995 даже поступил в аспирантуру по материаловедению в Стэнфордском университете, но через два дня бросил учебу.
- Джефф Безос. Основатель Amazon в 1982 году поступил в Принстонский университет, где сначала изучал физику, но впоследствии переключился на электротехнику и компьютерные науки. В 2008 году предприниматель также получил почетную степень доктора наук и технологий в Университете Карнеги-Меллона.
- Марк Цукерберг. Гендиректор META изучал психологию и компьютерные науки в Гарвардском университете, тогда у него и возникла идея создания Facebook. Сначала социальная сеть была ограничена университетскими пользователями, но Цукерберг увидел больший потенциал и бросил Гарвард в 2005.
- Ларри Эллисон. Сооснователь и гендиректор Oracle сначала изучал медицину в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, где становился "студентом года". Однако был вынужден покинуть учебу по личным причинам. Лишь впоследствии завершил остальные курсы в Чикагском университете, где изучал физику, математику и интересовался компьютерным дизайном.
- Уоррен Баффетт. В Гарвардскую школу бизнеса поступить не смог, но в 1947 году попал в Уортонскую школу Университета Пенсильвании, где проучился два года, после чего перевелся в Университет Небраски. Там получил степень по бизнесу в 19 лет. Впоследствии поступил в Колумбийскую бизнес-школу, чтобы получить степень магистра экономики, а затем – в Нью-Йоркский институт финансов.
- Билл Гейтс. Сооснователь Microsoft имел Национальную стипендию за заслуги, еще когда заканчивал Лейксайдскую среднюю школу в 1973. В том же году поступил в Гарвардский университет, чтобы изучать математику и информатику, но бросил учебу через два года, чтобы основать собственную компанию по программному обеспечению.
- Ларри Пейдж. Сооснователь Google играл с компьютерами с шести лет. В 1995 году получил степень по компьютерной инженерии в Мичиганском университете, а в 1998 – степень магистра компьютерных наук в Стэнфордском университете.
- Стив Балмер. Генеральный директор Microsoft с 2000 по 2014 год жил в комнате в общежитии по соседству с Биллом Гейтсом, когда оба учились в Гарвардском университете. Балмер окончил университет с отличием и получил степень бакалавра прикладной математики и экономики в 1977 году. Позже получил степень MBA в Стэнфордской высшей школе бизнеса, но оставил ее в 1980, чтобы присоединиться к Гейтсу и Microsoft.
- Сергей Брин. Соучредитель Google, родившийся в семье академиков, в сентябре 1990 года поступил в Университет Мэриленда, который закончил по специальности "компьютерные науки и математика". Затем выбрал аспирантуру по компьютерным наукам в Стэнфордском университете по стипендии Национального научного фонда. Он также поступил в аспирантуру по компьютерным наукам в Стэнфорде, но бросил учебу на полпути, чтобы основать Google.