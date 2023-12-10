Это, конечно, не избирательное право для женщин, высадка на Луну или пандемия коронавируса, но – джинсы являются камешком из основы нашей цивилизации. Сила и влияние этой одежды не в цвете или ткани, а в том, насколько она расширила возможности общин, возглавивших политические, творческие, трудовые, спортивные и другие движения за изменения.

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Джинсы никогда не исчезали из нарративов реформ в ХХ веке и никуда не исчезнут в ХХІ. И, конечно, в 2024 году они тоже будут ключевыми. Деним занял универсальную позицию в мире моды и нет ни одного бренда, безотносительно к ассортименту, который не работал бы с этой тканью.



В мире моды нет бренда, который не работал бы с джинсами / Фото unsplash.com/@ktmdphotography

Самые актуальные джинсовые тренды в коллекциях 2024 года