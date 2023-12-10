Это, конечно, не избирательное право для женщин, высадка на Луну или пандемия коронавируса, но – джинсы являются камешком из основы нашей цивилизации. Сила и влияние этой одежды не в цвете или ткани, а в том, насколько она расширила возможности общин, возглавивших политические, творческие, трудовые, спортивные и другие движения за изменения.
Смотри также Гости будут в восторге: три новогодних коктейля от Nemiroff De Luxe
Джинсы никогда не исчезали из нарративов реформ в ХХ веке и никуда не исчезнут в ХХІ. И, конечно, в 2024 году они тоже будут ключевыми. Деним занял универсальную позицию в мире моды и нет ни одного бренда, безотносительно к ассортименту, который не работал бы с этой тканью.
В мире моды нет бренда, который не работал бы с джинсами / Фото unsplash.com/@ktmdphotography
Самые актуальные джинсовые тренды в коллекциях 2024 года
- Рваные и слегка свободные. Мода циклична, поэтому немного мешковатые, рваные джинсы из хлорированного денима возвращаются в нашу жизнь. А чтобы они выглядели гиперсовременными, добавляем уместную обувь и ремни.
- Мешковатый деним. Один из основополагающих принципов для любого типа брюк в 2024 году, а особенно для джинсов – они должны подчеркивать силуэт ног и добавлять движения походке. От талии или бедра они должны спадать прямо на пол и радостно танцевать с каждым твоим шагом.
- До бедра. Еще один важный принцип: посадка должна немного прыгать от талии к бедрам, чтобы показать несколько больше кожи или белья. Это также следует учитывать, выбирая высоту брюк.
- С высокой посадкой или низкой. Суть в том, чтобы время от времени позволять трусам выходить наружу и со всеми здороваться или наоборот – смиренно прятаться в глубине.
- Прямые джинсы (это как смесь 90-х и тренда Y2K, сочетающая традиционные крои с ультрапоп-элементами начала тысячелетия) или ультра 90-е. С этим стилем невозможно ошибиться.
- Джинсы-клеш. Самая крутая ретро-вещь, на которую ты мог бы пойти сегодня. Появившийся в XIX веке крой, ставший известным благодаря военно-морскому флоту США, стал модным элементом как для мужчин, так и для женщин в 1960-х. И – да, сейчас они вернулись и следует дать им шанс.