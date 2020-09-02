Недавно, на Международном дегустационном конкурсе Berlin International Spirits Competition, известный в Украине и мире бренд Nemiroff признали "Дистиллерией года". Это уже 25-я награда бренда в этом году и почти 100-я в целом.

Кроме этого, продукция новой линейки The Inked Collection вместе с золотыми медалями за вкус, получила статусы:

Вкусовая водка года (Flavored Vodka of the Year) на New York International Spirits Competition

(Flavored Vodka of the Year) на New York International Spirits Competition Лучшая водка (Best in Show) на London Spirits Competition

Новая линейка The Inked Collection получила "золото" на международных дегустационных конкурсах

Nemiroff горд быть украинским и убежден, что водка должна иметь вкус. Смелый и самобытный. Это же подтверждают и международные эксперты, когда отмечают неповторимость продуктов Nemiroff на всемирных дегустационных конкурсах. New York International Spirits Competition, London Spirits Competition, Berlin International Spirits Competition – спасибо за признание! Потребителям – спасибо за доверие!

– прокомментировал Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.

За этот год это уже 25-я награда бренда

Так, например, описывают члены жюри еще одного конкурса International Spirits Challenge, где Nemiroff получила награды, новую линейку The Inked Collection:

Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry. Имеет свежий, травянистый аромат и приятно сбалансированный фруктово-таниновый вкус. Чувствуется терпкий характер, дополненный горчинкой и корицей в послевкусии.

Nemiroff The Inked Collection Buring Pear. Нежный грушевый аромат с нотами сладкой ванили дополняет сказочный фруктовый вкус, подчеркнутый оттенками меда, перца, корицы и коричневого сахара.

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Тмин и аппетитные нотки с оттенком апельсинового варенья в аромате, что раскрываются длительным вкусом корицы и имбирного печенья. Приятно сбалансированная сладость.

Жюри высоко оценило новую линейку Nemiroff The Inked Collection​

Со своей стороны, международные эксперты подчеркивают, что сейчас в тренде – продукты из натуральных ингредиентов, которые помогают создать авторские оригинальные вкусы, сохранив крепкий характер напитка.

Сейчас в тренде – продукты из натуральных ингредиентов