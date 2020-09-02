Горд быть украинским: как наш бренд, смело и со вкусом, покорил мир
Недавно, на Международном дегустационном конкурсе Berlin International Spirits Competition, известный в Украине и мире бренд Nemiroff признали "Дистиллерией года". Это уже 25-я награда бренда в этом году и почти 100-я в целом.
Кроме этого, продукция новой линейки The Inked Collection вместе с золотыми медалями за вкус, получила статусы:
- Вкусовая водка года (Flavored Vodka of the Year) на New York International Spirits Competition
- Лучшая водка (Best in Show) на London Spirits Competition
Новая линейка The Inked Collection получила "золото" на международных дегустационных конкурсах
Nemiroff горд быть украинским и убежден, что водка должна иметь вкус. Смелый и самобытный. Это же подтверждают и международные эксперты, когда отмечают неповторимость продуктов Nemiroff на всемирных дегустационных конкурсах. New York International Spirits Competition, London Spirits Competition, Berlin International Spirits Competition – спасибо за признание! Потребителям – спасибо за доверие!
– прокомментировал Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.
За этот год это уже 25-я награда бренда
Так, например, описывают члены жюри еще одного конкурса International Spirits Challenge, где Nemiroff получила награды, новую линейку The Inked Collection:
Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry. Имеет свежий, травянистый аромат и приятно сбалансированный фруктово-таниновый вкус. Чувствуется терпкий характер, дополненный горчинкой и корицей в послевкусии.
Nemiroff The Inked Collection Buring Pear. Нежный грушевый аромат с нотами сладкой ванили дополняет сказочный фруктовый вкус, подчеркнутый оттенками меда, перца, корицы и коричневого сахара.
Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Тмин и аппетитные нотки с оттенком апельсинового варенья в аромате, что раскрываются длительным вкусом корицы и имбирного печенья. Приятно сбалансированная сладость.
Жюри высоко оценило новую линейку Nemiroff The Inked Collection
Со своей стороны, международные эксперты подчеркивают, что сейчас в тренде – продукты из натуральных ингредиентов, которые помогают создать авторские оригинальные вкусы, сохранив крепкий характер напитка.
Сейчас в тренде – продукты из натуральных ингредиентов