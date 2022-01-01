Ведущая отдыхает в Буковеле. Не удивительно, что она делится со своими подписчиками эффектными кадрами. Но никто не ожидал, что Даша Савина превратится в эффектную Снегурочку в откровенном купальнике.

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"Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании", – написала она под публикацией.

Будем откровенны, на фотографии Даши Савиной смотреть холодно. Но это не мешает нам любоваться соблазнительными формами ведущей. С нами, к слову, солидарные подписчики красавицы. Они засыпали ее лайками, а также комментариями:

"Наука говорит, что вы самая красивая на планете";

"Фантастическая крошка";

"Такие замечательные, эффектные и невероятно прекрасные фотографии";

"Ты удивительная женщина";

"Горячая подружка у Санты";

"Привлекательная и сексуальная";

"Чрезвычайно волшебная";

"Смотреть на такие фото – сплошное удовольствие";

"Нереальная красотка".



Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной



Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной



Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной



Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной



Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной

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