Ведущая отдыхает в Буковеле. Не удивительно, что она делится со своими подписчиками эффектными кадрами. Но никто не ожидал, что Даша Савина превратится в эффектную Снегурочку в откровенном купальнике.
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"Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании", – написала она под публикацией.
Будем откровенны, на фотографии Даши Савиной смотреть холодно. Но это не мешает нам любоваться соблазнительными формами ведущей. С нами, к слову, солидарные подписчики красавицы. Они засыпали ее лайками, а также комментариями:
- "Наука говорит, что вы самая красивая на планете";
- "Фантастическая крошка";
- "Такие замечательные, эффектные и невероятно прекрасные фотографии";
- "Ты удивительная женщина";
- "Горячая подружка у Санты";
- "Привлекательная и сексуальная";
- "Чрезвычайно волшебная";
- "Смотреть на такие фото – сплошное удовольствие";
- "Нереальная красотка".
Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной
Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной
Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной
Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной
Горячие фото Даши Савиной взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Савиной
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Нам очень нравится Даша Савина. Тебя мы призываем подписаться на украинскую ведущую. Это позволит тебе быть одним из первых, кто сможет любоваться ее горячими фото. А их, поверь, будет еще очень и очень много!