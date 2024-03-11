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Раки могут быть немного ленивыми, а их окружение будет готовить предательство. У Скорпионов возрастет склонность к роскоши, поэтому нужно будет следить, чтобы это не повлияло на сбережения. А у Тельцов в семье может возникнуть дискуссия относительно имущества. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 11 и до 17 марта 2024 года.

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Гороскоп на неделю 11 марта – 17 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя принесет изменения в мыслях, тебя будут интересовать также социальные вопросы. Ты будешь вдохновляться идеологией другой культуры и захочешь ее перенять. Ты станешь более логичным в своем мышлении. И начнешь сомневаться во всем, во что верил до сих пор. В конце концов ты внесешь необходимые изменения в свой образ жизни и личность. Удача на работе поддержит тебя во всем. Ты преодолеешь все препятствия и успешно завершишь проект. Ни один враг не сможет причинить вреда. Деловые люди могут получить новую выгодную сделку. В личной жизни – очень спокойное и хорошее время. Пары будут хорошо общаться и проводить счастливые моменты.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы на этой неделе могут получить финансовые прибыли. Ты будешь наслаждаться физическими и материальными удовольствиями. Также получишь финансовую выгоду с помощью кого-то другого пола. В семье может возникнуть дискуссия относительно наследственного имущества. Но денежных проблем в семье не возникнет, еще и исчезнут предыдущие финансовые проблемы. На работе будут хорошие отношения с начальством. Это может оказаться очень полезным в карьерном росте. Вероятны бонус или надбавка. В личной жизни неделя будет романтичной в паре или с новым партнером. Супружеская жизнь будет замечательной. А вот во время работы на кухне нужно быть немного осторожным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы увидят положительные изменения в личной жизни и деловых отношениях. Личность станет более привлекательной. Ты будешь хорошо держать баланс между своими желаниями и потребностями других людей. Будешь хвалить талант своих коллег и подчиненных. Но на работе нужно будет остерегаться врагов и конкурентов. Они могут навредить твоей репутации и усилиям, которые ты прилагаешь. Люди, которые занимаются бизнесом, могут разработать хорошие стратегии и поделиться планами со своими партнерами. Они могут увеличить твои доходы. Клиенты будут довольны твоей работой. В это время ты можешь встретить кого-то на своем рабочем месте и начать новые отношения. В целом отношения в парах будут очень хорошим.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков неделя принесет позитив и крепкую рабочую среду. Твое хорошее настроение на этой неделе создаст хорошую атмосферу для всех. Ты почувствуешь хорошую атмосферу на работе и воплотишь небольшие изменения, чтобы сделать свое рабочее место более комфортным. Будут очень хорошие отношения с коллегами и руководителями. Коллеги помогут тебе достичь целей и преодолеть все препятствия. Однако в это время ты можешь быть немного ленивым, что может повлиять на работу. Кроме этого, вокруг могут быть враги, которые будут портить твой имидж и готовить предательство. Стоит быть осторожным, никому не доверять и не делиться своими успехами. Личная жизнь может показаться несколько скучной, возникнут проблемы поддержания координации в паре. Недоразумение может увеличить разрыв в общении.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Льву неделя принесет хорошие доходы и стремление к романтике. Ты станешь оптимистичным и уверенным в своем поведении. Можешь думать о том, чтобы больше рисковать в своей жизни, карьере и инвестициях. Станешь очень импульсивным в принятии решений. На работе сможешь найти решение всех сложных вопросов с помощью своих новых творческих идей. Неделя будет очень удачной для людей творческой сферы. Люди, истощенные работой и бизнесом, могут принять участие в развлекательных мероприятиях. Это может избавить тебя от рабочего стресса. В финансовом плане можешь сделать некоторые рискованные инвестиции. В личной жизни неделя будет очень романтичной, будет много моментов любви, и ты узнаешь о новых вещах в своих отношениях.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Девы эта неделя – благоприятная, внимание будет приковано к дому и семье. Ты можешь попробовать украсить свой дом, чтобы почувствовать комфортную и роскошную среду. Ты вспомнишь моменты прошлого и детства и поделишься воспоминаниями с близкими. Это поможет укрепить ваши отношения. Во всех делах будет поддержка родных и близких. Ты будешь оставаться физически и умственно активным. Твоя уверенность возрастет. На работе все будет хорошо. Коллеги и начальники поддержат тебя и помогут в достижении целей. Также ты увидишь улучшение своего финансового состояния. В личной жизни член семьи может познакомить тебя с будущей половинкой. Супружеская жизнь тоже сложится хорошо.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов неделя принесет хорошие контакты и веселое время с братьями и сестрами. Ты станешь очень разговорчивым и общительным. Можешь проводить больше времени с друзьями, родственниками, участвовать в групповых проектах, это будет для тебя очень полезно. Общение будет способствовать развитию карьеры. Ты сможешь легко выражать свои мысли о других, обмениваться идеями с друзьями и любимыми. На работе все вокруг будут поражены тобой и твоими навыками. Ты будешь очень преданным своей работе и упорно работать, чтобы достичь каждой своей цели. В этот период тебя ждет карьерный рост. Однако из-за рабочего давления график может несколько измениться. В личном все будет радостным и полным любви.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионы на этой неделе могут заметить влияние на свои деньги. Приоритеты станут четкими. Ты можешь составить бюджет, чтобы поддерживать баланс своего финансового состояния и оценить расходы. Также можешь сосредоточиться на инвестировании, но и возрастет твоя склонность к роскоши и материальным удовольствиям. Нужно следить, чтобы это не повлияло на сбережения. На работе на этой неделе целесообразно обсудить повышение. Руководители оценят твою работу. В личной жизни будет несколько волшебных моментов, в течение всей недели пары будут погружены в любовь. Интим в паре будет хорошим, уровень энергии также будет хорошим.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам неделя принесет счастье в личной жизни. Ты можешь потратить много времени и денег на шопинг, но он может изменить твой образ жизни и среду обитания. Ты станешь более оптимистичным в поведении, на работе все будут тебя хвалить и всегда будут рядом. Бизнес будет хорошо развиваться, и ты будешь иметь отличные прибыли. Можно подумать о расширении. Если идешь на собеседование в это время, можешь произвести положительное впечатление и получить желаемую должность. В личном ты захочешь найти больше счастья в паре и попытаешься глубоко понять свои чувства. Одинокие на этой неделе будут иметь шанс найти идеальную пару для себя. Поэтому не стоит избегать новых знакомств и свиданий.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов эта неделя может принести чрезмерные расходы. Ты будешь более сочувственным к другим и будешь тратить больше времени и денег на счастье других. На этой неделе ты уберешь свои эмоциональные проблемы, на которые долгое время не обращал внимания, и это поможет достичь значительного прогресса в жизни. Ты почувствуешь потребность некоторое время побыть в одиночестве. На работе могут возникнуть разногласия с начальником и коллегами, что может привести к конфликту. Некоторые из врагов могут стать сильнее, а их тактика может нанести тебе определенный вред. Будь терпеливым и сохраняй спокойствие в общении. В личной жизни возможны приятные моменты. Ты можешь думать о тайных отношениях с кем-то или чувствовать влечение к кому-то, кто не доступен для романтики. В этот период возможны споры даже по пустякам.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям неделя принесет успех в профессиональной жизни. Ты станешь более активным в своей социальной группе и используешь свои творческие способности для определенной работы. Новые знакомства могут помочь тебе развить карьеру и предоставить хорошие возможности. На этой неделе к тебе также присоединятся некоторые старые друзья, и ты хорошо проведешь с ними время. На работе тебя очень поддержат коллеги и начальство. Они помогут достичь целей. Ты можешь услышать очень хороший и ценный совет от пожилого человека, который приблизит тебя к мечте. В сфере бизнеса удастся получить те сделки, которых ты давно добивался. На этой неделе ты попытаешься найти друзей со своей половинкой. Если ты женат и планируешь расширить семью, то эта неделя будет для тебя очень благоприятной.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб эта неделя принесет улучшение в карьере и хороший имидж. Твои навыки и способности могут получить признание. А положительное и мягкое поведение может помочь тебе продвинуться в карьере. На работе клиенты будут привлекаться, их количество увеличится. Социальный имидж будет очень сильным, что позволит достичь карьерных целей. Твое внимание будет сосредоточено на поиске новых возможностей для улучшения карьеры и достижения финансовой стабильности. На этой неделе звезды рекомендуют быть осторожным с врагами. Избегай ненужных дискуссий, они могут увеличить количество твоих врагов. В личной жизни есть вероятность, что влечение может перерасти в серьезные отношения. То есть ты можешь серьезно отнестись к кому-то, кого считал лишь другом, или увлечься кем-то из коллег.