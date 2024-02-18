Интимность – это переживание ощущения близости, взаимного доверия и поддержки в пределах отношений. Для пар связь на эмоциональном, физическом и интеллектуальном уровнях имеет решающее значение для того, чтобы иметь прекрасную химию в отношениях. Читай дальше, чтобы узнать о шести различных типах близости.

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1. Физическая близость

Физическая близость – это близость между парами. Физическое выражение любви охватывает физическую близость. Поцелуй, объятия, прижимание или держание за руки углубляют физическую близость.

2. Эмоциональная близость

Эмоциональная близость является основой романтических отношений. В основе эмоциональной близости лежит взаимное доверие и поддержка друг друга. Это означает делиться друг с другом самыми сокровенными желаниями, мыслями и страхами. Сопереживание и поддержка друг друга в трудные времена формируют прочную связь между парами.



Важно поддерживать между вами эмоциональную близость / Фото lookstudio

3. Близость, основана на опыте

Близость на основе опыта – это связь, что формируется между двумя людьми, которые разделяют похожий положительный или отрицательный опыт, что укрепляет связь между ними. Это может происходить как в дружбе, так и в романтических отношениях. Она заключается в создании моментов радости и участия в совместных мероприятиях. Например, совместные занятия спортом или прогулки.

4. Интеллектуальная близость

Интеллектуальная близость предусматривает обсуждение идей, перспектив и философии. Это скорее интеллектуальные беседы друг с другом. Когда два человека имеют одинаковую длину ментальной волны, это способствует большой интеллектуальной близости. Сапиосексуалов привлекают интеллектуальные люди. Например, общие вкусы в музыке или искусстве, обсуждение книг или идей помогают людям сблизиться.



Важно поддерживать в паре интеллектуальную близость / Фото halayalex

5. Духовная близость

Духовная близость – это связь с партнером не только на физическом или эмоциональном уровне, но и на духовном. Когда два человека поддерживают друг друга на духовном пути, в оздоровлении и исцелении, это культивирует позитивность и углубляет их духовную близость. Общие убеждения относительно религии и духовности формируют более глубокую связь. Например, совместное паломничество или совместная молитва.

6. Самоуглубление

Близость к себе делает акцент на построении позитивных разговоров с самим собой. Сосредоточенность на практиках ухода за собой и любви к себе является критически важным аспектом культивирования самоинтимности. Речь идет о понимании себя и сознательных шагах к более здоровому и позитивному образу жизни. Самоуглубление обуславливает необходимость сосредоточиться на общем самочувствии.

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Вам важно прокачивать эти 6 видов близости. Каждая из них важна. И каждая из них позволяет делать ваши отношения счастливыми и крепкими.