Исследование астероидов не прекращается и вряд ли прекратится в ближайшее время. Ведь эти космические объекты очень интересуют ученых (да что говорить, далеко не только их).

О миссиях Galileo, Shoemaker, Cassini, Deep Space 1, Stardust, Hayabusa, Rosetta, Dawn, New Horizons мы уже рассказали. Сегодня завершаем эту историю еще несколькими интересными фактами.

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Полет сапсана: Рюгу

Японский корабль Hayabusa2 ("Сапсан 2") вылетел 2 декабря 2014, и прибыл на астероид Рюгу 27 июня 2018. Там успешно взял образцы (забросив на космическое тело кучку маленьких роботов), и вернул их на Землю в декабре 2022.

К слову, это еще один потенциально опасный околоземный объект.

околоземный объект. Поэтому Hayabusa2 еще на всякий случай выстрелил в этот астероид, создав там искусственный кратер (так учёные смогли заглянуть внутрь Рюгу).



Астероид Рюгу / Фото JAXA

Что интересно, Hayabusa2 не прекратил миссию: сейчас он летит к астероиду 1998 KY26, куда прибудет аж в июле 2031. А по дороге пролетит мимо астероида 2001 CC21 в 2026. Так что ожидаем от японских ученых новой интересной информации.

Миссия Осириса: кусочек Бенну

Аппарат от NASA OSIRIS-Rex был запущен 8 сентября 2016. К астероиду Бенну он прибыл в августе 2018 и провел там почти два года – изучал астероид с орбиты.

20 октября 2020 года OSIRIS-REx захватил образец скалистого мира Бенну, чтобы вернуть его на Землю.

В мае 2021 он улетел, вернуться на Землю по плану должен в сентябре 2023.



Астероид Бенну / Фото NASA

Так что ученые ждут весьма интересный груз.

Пусть это сделает Люси: троянские астероиды

Как ты уже знаешь, большинство астероидных миссий призваны изучать околоземные астероиды, да и еще астероиды главного пояса. А вот миссию NASA Lucy ("Люси") разработали для несколько иного.

Lucy пролетит мимо одного астероида главного пояса, но в целом миссия посвящена троянским астероидам, вращающимся вокруг Солнца – впереди и позади Юпитера.

вращающимся вокруг Солнца – впереди и позади Юпитера. В течение 12 лет после запуска (в октябре 2021) Lucy пролетит мимо 7 разных троянов, что даст ученым возможность увидеть разнообразие этих объектов.



Троянские астероиды / Фото NASA

К слову, в общей сложности троянских астероидов ученые насчитали более 10 тысяч, и ни одна миссия никогда не изучала их вблизи.

Почему бы не напомнить себе о Тунгусском метеорите? Смотри видео:

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.