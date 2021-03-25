Ученые не всегда решают самые насущные и важные вопросы. Иногда и им хочется отдохнуть. Вот и представители Карлова университета Чехии решили опытным путем ответить на вопрос: "Идеальный размер женской груди – это какой?"

Ничего лучшего они не придумали, как спросить об этом мужчин. Но выборку взяли широкую – опросили представителей этого пола из 4 стран: Чехии (Европа), Бразилии (Америка), Намибии и Камеруна (Африка). Почему забыли об Азии – неизвестно.

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Идеальный размер женской груди – какой же он

Ранее ученые предполагали, что форма и размер женской груди образовались в результате полового отбора.

Давнишние исследования показали, что женщины с большими грудями обычно имеют больше так называемого "женского гормона" – эстрогена .

Поэтому, мол, размер груди может свидетельствовать о потенциале (читай – сексуальности) и фертильности (проще говоря – плодовитости). Однако чешские ученые усомнились, что это действительно так.

Поэтому они опросили мужчин из 4 стран относительно их оценки привлекательности различных типов фигуры женщин в целом и груди – в частности.



Высокий уровень эстрогена – это хорошо, но измеряют ли его мужчины? / Фото unsplash

Итоги оказались неравномерными и неоднозначными:

По размеру груди – едва ли не у каждого опрошенного мужчины были какие-то собственные преференции (хотя большинство привлекательными называли средние размеры, и только потом – большие).

А вот по одному иному признаку – едва ли не полное единодушие. Практически все опрошенные заявили, что им нравятся твердые и упругие груди.

Поэтому, оказывается, идеального размера груди нет. Точнее, есть – но для каждого свой.



Больше всего мужчинам нравятся не большие, а твердые груди / Фото unsplash

Среди выводов ученые также заметили, что дальше изучать привлекательность женской груди следует по сочетанию параметров размера и упругости . Но, к сожалению, они не объяснили, как и для чего.