На сегодня исследования корреляции между длиной полового члена и удовлетворенностью в спальне опирается на анекдотические ответы на опрос. В этом же наблюдении, проведенном сотрудниками Королевского колледжа Лондона, использовали практичный подход.

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Ученые собрали 12 возбужденных пар. Команда дала участникам-мужчинам множество силиконовых колец разного размера, которые они поместили у основания их эрегированного члена. Кольца или не влияли на длину, или укорачивали ее на:

2,5 сантиметра;

3,8 сантиметра;

5 сантиметров.

Как ты понимаешь, партнерше не показывали размер кольца. А после полового акта девушке нужно было оценить сексуальное удовлетворение по шкале от 0 до 100. Дамы оценивали как общее сексуальное удовлетворение, так и эмоциональную связь со второй половинкой. Конечно, ученые проанализировали результаты. И выводы мы уже готовы выложить перед тобой.



Исследование выявило влияние длины пениса на удовлетворение партнерши / Фото Unsplash

Мы начали с предпосылки, что глубина проникновения не имеет значения для большинства женщин. Но мы обнаружили, что ее уменьшение на 2,5 сантиметра привело к статистически значимому снижению количества полученного удовольствия, – сказал ведущий автор исследования Дэвид Вил.

Глубина проникновения влияет на получение удовольствия

Оказалось: чем длиннее эрегированный пенис, тем меньше вероятность того, что кольца повлияли на сексуальное удовольствие. Однако некоторые барышни сообщили, что уменьшение глубины проникновения в некоторых случаях было приятным для них.

Но есть одно "но"... Результаты исследования актуальны для мужчин, которым пришлось пережить сокращение полового члена по состоянию здоровья. Поэтому, если тебя это не касается, можешь свободно дышать и не забивать себе голову.

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