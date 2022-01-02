Иной взгляд от астрофотографа 2021 года: небо и звезды на снимках Шучана Донга

Фотограф Шучан Донг – молодой, но очень перспективный. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в 2021 году именно его работу отметили в Королевской обсерватории Гринвича.

Шучан Донг стал победителем в номинации "Фотограф года в области астрономии". И это притом, что ему всего 23 года. Никто младше никогда в этих соревнованиях раньше не выигрывал.

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Шучан Донг – астрофотограф 2021 года

Победитель в номинации "Фотограф года в области астрономии" (Astronomy Photographer of the Year) от Королевской обсерватории Гринвича. Вот кто такой Шучан Донг.

Жюри больше всего поразило фото "Золотое кольцо".

Там изображено кольцеобразное солнечное затмение, снятое в Тибете.

Донг, как и все хорошие астрофотографы, знает, что для создания замечательного изображения нужно поймать мгновение или подобрать время (иногда выдержка в фотографическом и общеязыковом понимании нужна просто колоссальная).

Так вот, этот фотограф способен зафиксировать величие события, а еще и показать его иначе, чем мы привыкли видеть:

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.