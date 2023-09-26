Как минимум, об этом идет речь в новом исследовании Университета Висконсин-Мэдисон, во главе которого стоял старший автор Бетюль Качар – астробиолог, бактериолог и эволюционный биолог. Какие выводы сделали ученые – читай на Men 24.

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Могут существовать формы жизни, совсем не такие, как земные

На Земле жизнь базируется на органических соединениях. Эти молекулы состоят из углерода и часто содержат другие элементы, такие как водород, кислород, азот, фосфор и серу. Однако ученые уже давно интересуются вопросом, может ли инопланетная жизнь развиваться на основе другой химии. К примеру, исследователи давно предполагают, что кремний может служить основой для биологии.

Тип химического взаимодействия, который является ключевым для жизни на Земле, называется автокатализ. Автокаталитические реакции самоподдерживаются – они могут производить молекулы, способствующие повторению той же реакции.

Для понимания: представь себе растущую популяцию кроликов. Пара кроликов дает приплод крольчат, которые потом вырастают, объединяются в пары и рожают еще больше крольчат. То есть не нужно много кроликов, чтобы вскоре иметь гораздо больше крольчат. Размножение – ключевая черта жизни – является примером автокатализа.

Жизнь катализирует образование другой жизни. Одна клетка производит две клетки, которые могут стать четырьмя и так далее. С увеличением количества клеток соответственно увеличивается количество и разнообразие возможных взаимодействий,

– объяснил Качар.

Так вот, в новом исследовании учёные искали автокатализ вне органических соединений. Они предположили, что автокатализ может способствовать абиогенезу – зарождению жизни из неживого. Ученые сосредоточились на так называемых пропорциональных циклах, которые могут генерировать несколько копий молекулы. Эти продукты могут быть использованы в качестве исходных материалов для повторения этих циклов, что приводит к автокатализу.



Жизнь может быть на основе многих соединений, даже невозможных на Земле / Фото kjpargeter@freepik

Чтобы найти эти реакции, ученые проанализировали более двух веков оцифрованных научных документов, написанных на разных языках. И обнаружили 270 различных циклов автокаталитических реакций Это свидетельствует, что автокатализ может быть не такой уж редкостью, а наоборот, может быть общей чертой многих разных сред, даже тех, которые сильно отличаются от Земли.

автокаталитических реакций Это свидетельствует, что автокатализ может быть не такой уж редкостью, а наоборот, может быть общей чертой многих разных сред, даже тех, которые сильно отличаются от Земли. И действительно, большинство из обнаруженных 270 циклов не использовали органические соединения. Некоторые из них были сосредоточены на элементах, отсутствующих или чрезвычайно редких в жизни на Земле, таких как ртуть или радиоактивный металл торий. Некоторые циклы, вероятно, происходят только при чрезвычайно высоких или низких температурах или давлениях.

Некоторые циклы, вероятно, происходят только при чрезвычайно высоких или низких температурах или давлениях. Исследователи даже обнаружили 4 автокаталитических цикла с участием инертных газов, которые очень редко, если вообще когда-либо, вступают в химическую реакцию с другими элементами. Если даже такой относительно инертный газ, как ксенон, может участвовать в автокатализе, то есть веские основания предполагать, что автокатализ легче происходит и с другими элементами.

С другой стороны, только 8 из этих циклов были относительно сложными и состояли из 4 или более реакций. Большинство из 270 циклов были простыми, только из 2 реакций. Однако исследователи отметили, что возможно совместить несколько циклов вместе, даже если они очень отличаются друг от друга. Это и может привести к самоподдерживающимся химическим реакциям, которые генерируют разнообразный спектр молекул для производства очень сложных веществ.

Ученые надеются, что будущие исследования смогут экспериментально проверить эту новую кулинарную книгу жизни, которую они создали. И смогут привести к открытию совершенно новых примеров сложной химии, работающих в условиях, когда бессильны даже циклы на основе углерода или кремния.