Вот о нескольких таких и расскажем сегодня на Men 24. А именно – о двух мощных бойкотах (1976 и 1980) из-за прав человека и холодной войны.

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1976 – африканский бойкот

На Олимпиаде 1976 года в Монреале , Канада, права человека были в центре внимания. А все потому, что 22 страны Африки бойкотировали соревнования из-за участия там Новой Зеландии.

Дело в том, что ранее в том году Новая Зеландия отправила свою национальную команду по регби играть в Южную Африку, люди в которой жили в условиях апартеида .

То есть темнокожие и белокожие сознательно и на государственном уровне разделялись практически во всех сферах жизнедеятельности .

Бойкот 1976 года стал первым в истории такого рода и такого масштаба мероприятием.



Олимпиада в Москве показала, что СССР не так уж и уважают в мире / Фото mos.ru

1980 – альтернативная Олимпиада

1980 год. Олимпиаду проводятся в Советском Союзе, в Москве. Однако продолжается холодная война, и президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер призвал союзников не отправлять свои сборные на игры.

Зачем? В знак протеста против советского вторжения в Афганистан, которое началось как раз в 1979 году.

В итоге Штаты не участвовали в Олимпийских играх (как, скажем, и Германия, Япония и многие исламские страны), а вместо этого устроили альтернативные – Liberty Bell Classic в Филадельфии.

Туда и поехали спортсмены из стран, поддержавших бойкот соревнований в СССР.

Кремль в том году планировал показать миру "социалистические достижения", но эта пропагандистская идея провалилась – многие не увидели новейшие "потемкинские села", а кто и увидел, тот не поверил.