Итальянский художник копирует мировую архитектуру в скульптурах из песка: невероятные видео
Источник:Инстаграм Леонардо Уголини
Итальянский художник Леонардо Уголини создает невероятно детальные скульптуры из песка. Его работы вдохновлены греческой мифологией, сказками и сооружениями культовых фильмов.
Уголини также копирует выдающуюся архитектуру со всего мира, такую как Базилика Святого Петра в Ватикане или Тадж-Махал в Индии. Он также автор самого высокого в мире замка из песка, высота которого составляла более 21 метра.
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Лепил скульптуры с детства
- Как пишет MiS Magazine, свою юность Уголини провел за рисованием, игрой в лего и строительством замков из песка на берегу моря.
- Со временем детское увлечение переросло в профессию всей жизни.
- Искусством лепки из песка художник занимается последних 30 лет.
- Для изготовления скульптур Уголини использует речной песок. Над одной задумкой он может работать от 14 до 30 дней.
- Каждая его работа демонстрирует поразительное внимание автора к деталям и в местах с умеренным климатом может простоять до пол года.
- Свои невероятные навыки Уголини демонстрирует по всему миру, соревнуясь на международных мероприятиях и фестивалях.
Скульптор Леонардо Уголини / Фото meinbezirk
Песочные скульптуры
Школа колдовства Хогвартс из фильма "Гарри Поттер".
Самый высокий в мире замок из песка, высотой 21,16 метра. Эту скульптуру Уголини создал в Дании. Для ее строительства он использовал 6400 тонн песка.
Тадж-Махал на берегу реки.
Копия нью-йоркского небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг.
Мордорская башня из фильма "Властелин колец".
Копия кафедрального собора Святого Иоанна в Нидерландах.
Невероятная Вавилонская башня.