Итальянский художник копирует мировую архитектуру в скульптурах из песка: невероятные видео

Итальянский художник Леонардо Уголини создает невероятно детальные скульптуры из песка. Его работы вдохновлены греческой мифологией, сказками и сооружениями культовых фильмов.

Уголини также копирует выдающуюся архитектуру со всего мира, такую как Базилика Святого Петра в Ватикане или Тадж-Махал в Индии. Он также автор самого высокого в мире замка из песка, высота которого составляла более 21 метра.

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Лепил скульптуры с детства

Как пишет MiS Magazine, свою юность Уголини провел за рисованием, игрой в лего и строительством замков из песка на берегу моря.

Со временем детское увлечение переросло в профессию всей жизни.

Искусством лепки из песка художник занимается последних 30 лет.

Для изготовления скульптур Уголини использует речной песок. Над одной задумкой он может работать от 14 до 30 дней.

Каждая его работа демонстрирует поразительное внимание автора к деталям и в местах с умеренным климатом может простоять до пол года.

Свои невероятные навыки Уголини демонстрирует по всему миру, соревнуясь на международных мероприятиях и фестивалях.



Скульптор Леонардо Уголини / Фото meinbezirk

Песочные скульптуры

Школа колдовства Хогвартс из фильма "Гарри Поттер".

Самый высокий в мире замок из песка, высотой 21,16 метра. Эту скульптуру Уголини создал в Дании. Для ее строительства он использовал 6400 тонн песка.

Тадж-Махал на берегу реки.

Копия нью-йоркского небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Мордорская башня из фильма "Властелин колец".

Копия кафедрального собора Святого Иоанна в Нидерландах.

Невероятная Вавилонская башня.