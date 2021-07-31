Волшебная Изабель Гулар не оставляет никого равнодушным. Оно и неудивительно, ведь роскошная бразильская модель с огромным удовольствием позирует в нижнем белье или крошечных бикини. На этот раз она показала подписчикам соблазнительные формы, что не на шутку взбудоражило пользователей сети.

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"Закаты и силуэты", – написала она под постом.

За считанные часы публикация набрала более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Я люблю тебя";
  • "Сама безупречность";
  • "Ты очень привлекательная";
  • "У тебя невероятное тело";
  • "Настоящая королева красоты";
  • "Какая женщина";
  • "Потрясающая".

Гулар снялась в крошечном бикини
Изабель Гулар в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Гулар

Айда подписываться на Изабель Гулар. Это позволит не пропустить порцию свеженького от сексуальной бразильской модели!

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