Волшебная Изабель Гулар не оставляет никого равнодушным. Оно и неудивительно, ведь роскошная бразильская модель с огромным удовольствием позирует в нижнем белье или крошечных бикини. На этот раз она показала подписчикам соблазнительные формы, что не на шутку взбудоражило пользователей сети.
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"Закаты и силуэты", – написала она под постом.
За считанные часы публикация набрала более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Я люблю тебя";
- "Сама безупречность";
- "Ты очень привлекательная";
- "У тебя невероятное тело";
- "Настоящая королева красоты";
- "Какая женщина";
- "Потрясающая".
Изабель Гулар в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Гулар
Айда подписываться на Изабель Гулар. Это позволит не пропустить порцию свеженького от сексуальной бразильской модели!
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