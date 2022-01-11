Все дерматологи в мире скажут тебе, что увлажнение кожи необходимо для того, чтобы она оставалась здоровой. Более того, это позволит тебе выглядеть лучше, а также замедлить процесс старения. Особенно актуально это для мужчин с растительностью на лице.

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Твоему вниманию советы, которые помогут избавиться от сухости кожи под бородой и усами. Возьми их на вооружение, чтобы избежать неприятных ощущений, связанных с шелушением.

1. Сухая щетка

Первым шагом является использование сухой щетки. Тебе нужно делать это каждый день, чтобы предотвратить накопление мертвых клеток, а также улучшить кровообращение. Для этого ты должен использовать специальную щетку для бороды. Она поможет тебе распределить эфирные масла, распутать волосы и придать бороде наилучший вид. Кроме того, ты сможешь удалить накопившуюся лишнюю грязь.

2. Специальный шампунь

У твоей бороды другие нужды, чем у волос на голове. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать один и тот же продукт по уходу. Поищи специальный шампунь и кондиционер, в состав которых не входят агрессивные химические вещества и ингредиенты, хорошие как для бороды, так и для кожи – не раздражают и не делают ее более сухой.

Специалисты рекомендуют мыть бороду 2 – 3 раза в неделю.

3. Горячая вода – твой враг

Холодная погода может вызвать у тебя желание понежиться в воде, столь горячей, что в ней можно было бы сварить раков. Но это не очень хорошо как для твоей кожи, так и для бороды. Все потому, что высокая температура удаляет натуральные масла, может повредить защитный барьер кожи и оставить ее сухой.

Тебе не нужно использовать ледяную воду. Лучше всего для ухода подойдет тёплая вода.



Вода не должна быть слишком горячей / Фото Doruk Yemenici

4. Добавь скраб

Кроме ежедневного очищающего средства, иногда – не чаще 1 раза в неделю – можно использовать скраб. Он позволит удалить излишнюю грязь, бактерии, а также отмершую кожу из области бороды. Особенно актуален он тогда, когда ты заметил, что твоя кожа начинает шелушиться.

Важно помнить, что ты не должен быть слишком агрессивен с этим продуктом. Очистка не должна вызывать раздражение и дополнительную сухость.

5. Нанеси увлажняющий крем

Эксперты рекомендуют вытирать бороду полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. А после этого использовать увлажняющий крем. В этом случае у тебя есть несколько вариантов: ты можешь взять традиционный увлажняющий крем или масло для бороды.

Все зависит от того, насколько густа и пышна растительность на твоем лице.

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