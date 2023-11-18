И, может быть, может показаться, что это один из ключей к успеху и достижению каждой цели, которую ты ставишь перед собой, но на самом деле это не так.

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Билл Гейтс однажды рассказал, что он был частью клуба трудоголиков и что он даже жертвовал сном и семейным временем, чтобы сосредоточиться на работе и бизнесе, который пытался построить. Но со временем он понял, что это не было устойчивым и эффективным, и что эта зависимость действительно снижала его производительность, творчество и эффективность работы.

Почему тебе нужно избавиться от зависимости от работы?

Ни одна зависимость не полезна, даже от здоровых вещей, а трудоголизм особенно опасен, поскольку может привести к повышению уровня стресса, стать хроническим, повысить риск психической усталости и выгорания, навредить твоим отношениям и сделать твою жизнь ограниченной чем-то одним.

Трудоголизм мешает тебе укреплять личные отношения, что также может привести к меньшему счастью и ускоренному снижению когнитивных функций (социализация – инструмент защиты мозга).

Кроме того, снижается удовлетворенность, возникают проблемы с концентрацией внимания и решением проблем, а также повышается вероятность ошибок.

Как обуздать трудоголизм?

Быть преданным и целеустремленным человеком – это не то же, что быть человеком, уже зависимым от работы. И когда это уже зависимость, у Гарварда есть несколько рекомендаций, которые могут быть очень полезными.



Трудоголизм может мешать тебе полноценно жить / Фото senivpetro

1. Измени свое определение успеха

Эксперт Ребекка Найт написала в Harvard Business Review, что трудоголизм может возникать по двум причинам: во-первых, из перфекционизма, во-вторых, по необходимости всегда быть на шаг впереди других, чтобы быть более успешным.

Найт предлагает изменить это определение, чтобы успех был связан не только с работой, но и хорошим качеством жизни, хорошими отношениями, равновесием и благополучием. Чтобы добиться этого, ты должен определить, с какой целью ты делаешь то или иное, и какие факторы тебя мотивируют.

2. Ищи поддержки

По словам Найт, невозможно избавиться от какой-либо зависимости без помощи, поэтому рекомендуется иметь "Спонсора", которым в этом случае может быть друг или партнер, с которым можно поговорить, получить необходимую поддержку, а также получить тревожные колокольчики, которые заставят тебя взять на себя ответственность за свои поступки и решения.

Это может быть кто-то, кто поможет тебе сделать перерыв в работе, немного отдохнуть и сообщить, когда ты повторяешь вредные привычки или действия, подпитывающие твою зависимость.

3. Найди другую деятельность или тему, на которой можно сосредоточиться

Эксперт говорит, что ты должен сознательно относиться к вещам и занятиям, в которые ты решил инвестировать свое время, энергию и концентрацию, поэтому следует выбрать деятельность, которая тебе нравится или интересна. Например, хобби или занятия, и попытаться создать рутину, чтобы тратить время на это, то есть время, когда ты прилагаешь усилия, чтобы не зацикливаться на работе, не тратить часы на ожидание, когда придет время возвращаться в офис.



Важно находить время для хобби / Фото wayhomestudio

Гарвардский профессор Артур К. Брукс также предлагает провести аудит своего времени, который заключается в том, чтобы в течение нескольких минут проанализировать, как ты провел время в течение недели, и какие из деятельности, которые ты делал, улучшали твое самочувствие и повышали уровень счастья. Определив их, ты сможешь узнать, сколько времени ты тратишь на работу, а сколько – на то, что тебе нравится, и можно ли это скорректировать.

4. Планируй свое свободное время

Брукс также говорит, что так же как важно планировать важные дела, встречи, рабочие дедлайны или время для физических упражнений, ты тоже должен планировать и записывать свободное время в свой дневник. Это уменьшает вероятность того, что ты вернешься на работу с мыслью, что тебе нечего делать или что свободное время не важно.

Тебе нужно не только планировать свое свободное время, но и определиться, как ты собираешься его проводить.

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Учти советы, которыми мы поделились сверху. Они помогут тебе справиться с постоянными мыслями, связанными с работой. Пусть она не занимает ключевое место в твоей жизни.