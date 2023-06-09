Прийти вовремя – это же одна из простейших вещей, которые ты можешь делать! Итак, если ты провинился в чем-то из нижеперечисленного – почему бы не попытаться это исправить?
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Не рассчитывает время
Если ты хочешь встретиться с кем-то в 19:00, не проси этого человека встретиться с тобой в 18 или в 20. Лучше рассчитывай время правильно.
- К примеру, если от твоего дома до места встречи 30 минут на метро, то это не значит, что ты можешь выйти из дома за 30 минут до назначенного времени.
- Ты же понимаешь, что нужно потратить время, чтобы добраться от дома до станции, дождаться поезда, выйти из него и дойти пешком до места встречи.
Не отвечает на звонки
Это немного странно, когда ты отвечаешь на историю в инстаграме (чуть ли не в секунду, когда она появилась), но игнорируешь звонки человека, когда приходит время оговоренной встречи.
Рассчитывай время и уважай время других людей / Фото lookstudio@freepik
Отвечает невнятно
Есть такие люди, которые говорят "я уже еду" или "я почти на месте", и это значит, что ты, пришедший вовремя, можешь спокойно заказывать кофе сам. Иначе будешь ждать час или больше на улице.
Все равно потом придется слушать что-то типа: "Я думал, если скажу правду, ты меня прибьешь". А стоило-то как раз ее и сказать.
Сразу думает об опоздании
Оправдания у опаздывающих одинаковы. Многим людям, к сожалению, присуще поведение или привычка умышленного опоздания на встречу.
Причины могут быть разные, но правда в том, что все они бессмысленны.