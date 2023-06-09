Прийти вовремя – это же одна из простейших вещей, которые ты можешь делать! Итак, если ты провинился в чем-то из нижеперечисленного – почему бы не попытаться это исправить?

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Не рассчитывает время

Если ты хочешь встретиться с кем-то в 19:00, не проси этого человека встретиться с тобой в 18 или в 20. Лучше рассчитывай время правильно.

К примеру, если от твоего дома до места встречи 30 минут на метро, то это не значит, что ты можешь выйти из дома за 30 минут до назначенного времени.

Ты же понимаешь, что нужно потратить время, чтобы добраться от дома до станции, дождаться поезда, выйти из него и дойти пешком до места встречи.

Не отвечает на звонки

Это немного странно, когда ты отвечаешь на историю в инстаграме (чуть ли не в секунду, когда она появилась), но игнорируешь звонки человека, когда приходит время оговоренной встречи.



Рассчитывай время и уважай время других людей / Фото lookstudio@freepik

Отвечает невнятно

Есть такие люди, которые говорят "я уже еду" или "я почти на месте", и это значит, что ты, пришедший вовремя, можешь спокойно заказывать кофе сам. Иначе будешь ждать час или больше на улице.

Все равно потом придется слушать что-то типа: "Я думал, если скажу правду, ты меня прибьешь". А стоило-то как раз ее и сказать.

Сразу думает об опоздании

Оправдания у опаздывающих одинаковы. Многим людям, к сожалению, присуще поведение или привычка умышленного опоздания на встречу.

Причины могут быть разные, но правда в том, что все они бессмысленны.