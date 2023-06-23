Однако у некоторых писателей начальная эйфория сходит на нет. И они приходят к глубокой неприязни, отрицанию или даже сокрытию своих литературных творений.

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Вот 5 примеров авторов, презиравших собственные популярные произведения

Автор "Превращения" Франц Кафка сам был своим худшим критиком. Он сжег потрясающие 90% своих произведений, а на смертном ложе просил своего друга Макса Брода уничтожить все остальное. К счастью, у Брода были другие планы.

сам был своим худшим критиком. Он сжег потрясающие 90% своих произведений, а на смертном ложе просил своего друга Макса Брода уничтожить все остальное. К счастью, у Брода были другие планы. Стивен Кинг имеет, мягко говоря, большое наследие. Но у его ранних книг был действительно ужасающий характер. К примеру, дебютный роман "Ярость" стал пророческим – он рассказывает о старшекласснике, который приносит в школу пистолет, убивает учителей и берет в заложники одноклассников. После тревожного всплеска стрельбы в школах Кинг отказались от переизданий книги. Да и публиковали ее под псевдонимом – Ричард Бахман.



У некоторых авторов эйфория от собственного творчества падала к неприязни / Коллаж 24 Канала