Однако у некоторых писателей начальная эйфория сходит на нет. И они приходят к глубокой неприязни, отрицанию или даже сокрытию своих литературных творений.
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Вот 5 примеров авторов, презиравших собственные популярные произведения
- Автор "Превращения" Франц Кафка сам был своим худшим критиком. Он сжег потрясающие 90% своих произведений, а на смертном ложе просил своего друга Макса Брода уничтожить все остальное. К счастью, у Брода были другие планы.
- Стивен Кинг имеет, мягко говоря, большое наследие. Но у его ранних книг был действительно ужасающий характер. К примеру, дебютный роман "Ярость" стал пророческим – он рассказывает о старшекласснике, который приносит в школу пистолет, убивает учителей и берет в заложники одноклассников. После тревожного всплеска стрельбы в школах Кинг отказались от переизданий книги. Да и публиковали ее под псевдонимом – Ричард Бахман.
У некоторых авторов эйфория от собственного творчества падала к неприязни / Коллаж 24 Канала
- Марк Твен упорядочил сборник шуток о пердеже и сексе – "1601". Он хотел высмеять идею, что елизаветинская эпоха была полна строгих правил пристойности. В произведении описано вымышленное собрание с королевой Елизаветой, Шекспиром и сэром Рейли. Твен сохранял это произведение анонимным 26 лет, прежде чем признать авторство. Возможно, он не хотел, чтобы эта легкомысленная и относительно незначительная история затмила его "Тома Сойера". Тем временем "1601" считали издатели непригодным для печати вплоть до 1960-х.
- В начале 1960-х Ян Флеминг имел огромный успех как автор романов о Джеймсе Бонде. Но однажды он решил написать поучительную сказку – "Шпион, который меня любил" (к слову, в последней трети книги все равно появляется Бонд). Критики разгромили роман, да и сам Флеминг был разочарован и считал эксперимент неудачным. Он отказался давать разрешение на переиздание и во всех последующих романах игнорировал события "Шпиона, который меня любил".
- Николай Гоголь 150 лет назад был очень влиятельным писателем. Среди его выдающихся произведений "Мертвые души" выделяются как современное переосмысление "Божественной комедии" Данте. Но во время работы над продолжением Гоголь попал под влияние ревностного батюшки Матфея, который убедил писателя, что его творческие начинания – это оскорбление Бога. В ночь на 24 февраля 1852 года (болезненная дата, с какой стороны не взгляни) Гоголь уничтожил почти готовую рукопись второй части "Мертвых душ" и все заметки для третьей части. Через 9 дней Гоголь скончался.