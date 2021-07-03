Как эффективно высушить мокрую обувь: самая действенная схема
Источник:The Art of Manliness
Вступил в лужу во время прогулки? Упал в бассейн на вечеринке? Поскользнулся на камне и утопил ногу в реке во время похода?
Случаев может быть много. И у всех один результат – надо сушить обувь. Потому как во влажной ходить не только неудобно – она может выдавать плохой запах, а в итоге испортиться.
Стоит знать Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa
Так вот, высушить обувь можно довольно быстро, и уже на следующий день надеть эту же пару!
Как быстро и эффективно высушить мокрую обувь
Если ты не дома, а где-то на природе:
- В процессе сушки обуви очень помогут нагретые камни. Нагретые от солнца или – в походном костре (только нагретые, а не раскаленные – раскаленными обувь можно просто добить).
Если ты дома:
- Спорим, ты бы бросил обувь в сушилку или поставил бы ее у печи? Да, действительно, для некоторых видов обуви это работает. Но лучше этого все же не делать. Потому что так обувь – да, можно повредить и, опять же, добить.
Намочил обувь? Не беда – есть способ быстро ее высушить / Фото unsplash
Что делать, чтобы эффективно высушить обувь, и при этом ей не навредить
Вот очень хорошая и простая техника:
- Вытереть полотенцем снаружи. А потом вставить полотенце внутрь – и крепко сжать обувь руками. Так полотенце впитает лишнюю воду.
- Затем взять газету или плотную туалетную бумагу или бумажные полотенца. Свернуть из бумаги шарики, и – тесно набить ними мокрую обувь. Именно тесно – "начинка" обуви должна быть твердой.
Вот и все – дальше бумага будет вытягивать влагу в себя.
- Если обувь ну очень мокрая – шарики придется несколько раз сменять.
- Но в любом случае весь процесс до полного высушивания вряд ли займет больше 8 часов.
А, и не забудь перед применением этой схемы вытащить из обуви стельки. Конечно, если их извлечение в твоей паре предусмотрено.
Это интересно Какие духи подойдут мужчине в разных случаях жизни