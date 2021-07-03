Как эффективно высушить мокрую обувь: самая действенная схема

Вступил в лужу во время прогулки? Упал в бассейн на вечеринке? Поскользнулся на камне и утопил ногу в реке во время похода?

Случаев может быть много. И у всех один результат – надо сушить обувь. Потому как во влажной ходить не только неудобно – она может выдавать плохой запах, а в итоге испортиться.

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Так вот, высушить обувь можно довольно быстро, и уже на следующий день надеть эту же пару!

Как быстро и эффективно высушить мокрую обувь

Если ты не дома, а где-то на природе:

В процессе сушки обуви очень помогут нагретые камни. Нагретые от солнца или – в походном костре (только нагретые, а не раскаленные – раскаленными обувь можно просто добить).

Если ты дома:

Спорим, ты бы бросил обувь в сушилку или поставил бы ее у печи? Да, действительно, для некоторых видов обуви это работает. Но лучше этого все же не делать. Потому что так обувь – да, можно повредить и, опять же, добить.



Намочил обувь? Не беда – есть способ быстро ее высушить / Фото unsplash

Что делать, чтобы эффективно высушить обувь, и при этом ей не навредить

Вот очень хорошая и простая техника:

Вытереть полотенцем снаружи. А потом вставить полотенце внутрь – и крепко сжать обувь руками. Так полотенце впитает лишнюю воду. Затем взять газету или плотную туалетную бумагу или бумажные полотенца. Свернуть из бумаги шарики, и – тесно набить ними мокрую обувь. Именно тесно – "начинка" обуви должна быть твердой.

Вот и все – дальше бумага будет вытягивать влагу в себя.

Если обувь ну очень мокрая – шарики придется несколько раз сменять.

Но в любом случае весь процесс до полного высушивания вряд ли займет больше 8 часов.

А, и не забудь перед применением этой схемы вытащить из обуви стельки. Конечно, если их извлечение в твоей паре предусмотрено.

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