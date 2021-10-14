На серии горячих фото Кара Дель Торо позирует в коротеньком платье-пиджаке, которое она примерила на голое тело. Особого эффектности кадрам добавляет глубокое декольте, которое позволяет любоваться роскошным бюстом красавицы. Неудивительно, что кадр безумно понравился как нам, так и ее подписчикам.

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Дополняет соблазнительный образ Кары Дель Торо сумочка и высокие сапожки в тон к платью. Но кого интересует вся эта одежда, если можно любоваться соблазнительными изгибами красавицы. Неудивительно, что ее поклонники были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии под публикацией:

  • "Вау, ты буквально ослепляет своей красотой";
  • "Сладенькая малышка";
  • "Я люблю тебя, Кара";
  • "Потрясающая";
  • "Ты безупречная";
  • "Чрезвычайно милая девочка";
  • "Сексуальная леди";
  • "Красивая и элегантная";
  • "Привлекательная и невероятно горячая".

Кара Дель Торо снялась в платье на голое тело
Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо снялась в платье на голое тело
Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо снялась в платье на голое тело
Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо

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Нам тоже безумно нравится Кара Дель Торо. А еще больше приходится по душе то, что она регулярно публикует на своем инстаграме. Поэтому всей редакцией предлагаем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?