Но можем поспорить, не все они обращали внимание на тренды во время ухода за бородой. Эксперт по уходу Грег Берзинськи говорит, что он заметил много ребят, чьи бороды уже сложно назвать актуальными. Поэтому, по его словам, является не менее 3 тенденции, которые однозначно стоит оставить в прошлом.

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Смотри, как Грег Берзинськи комментирует различные типы бород:

Круглая борода

"Многие ребята называют ее козлиной бородкой – говорит он, – но скажем прямо: бородка – волосы на подбородке. И она необязательно должна сочетаться с усами. С другой стороны, круглая борода – борода в стиле 90-х, которую ты получаешь, когда бреешься везде, кроме зоны вокруг рта".

Совет от профессионала: позволь бороде разрастись по всему лицу. Такой тип растительности всегда будет оставаться в тренде, а также даст больше почвы для экспериментов.

Высокий вырез

"Этого никогда не должно было случиться. Ты игнорируешь важное правило, посвященное бороде, а именно: держать бороду на один палец выше Адамова яблока", – отмечает он.

В противном случае добавляет эксперт, шансы получить визуальный эффект двойного подбородка. И он, к слову, может проявляться как в стройных, так и крепких мужчин.



Позволь растительности равномерно покрыть твоё лицо / Фото Unsplash

Байкерские усы

"Если ты не Халк Хоган, я не знаю, стоит ли кому-нибудь носить байкерские усы в 2021 году. Я думаю, пришло время сделать перерыв", – добавляет эксперт.

Лучше отрасти себе обычную классическую бороду как по длине, так и по количеству растительности на лице.

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