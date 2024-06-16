"Это законно?": итальянская телеведущая в минималистичном бикини взбудоражила тысячи людей
Источник:инстаграм Элизабетты Каналис
На этот раз максимум нашего внимания прикован к Элизабетте Каналис. Итальянская модель и телеведущая не устает радовать своих поклонников соблазнительными кадрами.
На днях она выложила всего две фотографии, которые произвели настоящий фурор. А все потому, что на них она позирует в очень минималистичном купальнике с анималистическим принтом. Обойти вниманием эти фото просто невозможно!
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Телеведущая показала роскошную фигуру
Фотографии Элизабетта сделала на террасе, когда нежилась под солнышком. Волосы у нее уложены назад. Чтобы не сжечь плечи, телеведущая дополнила свой образ белой рубашкой. Все же внимание поклонников было приковано к минималистичному бикини, которое позволяет увидеть, что модель очень и очень много работает в зале над своим телом.
Элизабетта Каналис снялась в купальнике / фото из инстаграма Каналис
Собственно, подписчики Элизабетты Каналис не только оставили более 90 тысяч лайков под публикацией. Они еще и буквально засыпали красавицу комментариями и комплиментами, в которых воспевали ее красоту и роскошную фигуру:
- "Это законно?!";
- "Горячая";
- "Я влюблен в эту женщину";
- "Потрясающая";
- "Просто безупречна";
- "Очаровательная";
- "Всегда прекрасна".
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Элизабетта Каналис чрезвычайно привлекательна. А на ее странице в инстаграме регулярно появляются соблазнительные кадры, которые стоят твоего внимания. Поэтому, если ты до сих пор не подписался на нее, то пора наконец это сделать!