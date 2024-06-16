"Это законно?": итальянская телеведущая в минималистичном бикини взбудоражила тысячи людей

На этот раз максимум нашего внимания прикован к Элизабетте Каналис. Итальянская модель и телеведущая не устает радовать своих поклонников соблазнительными кадрами.

На днях она выложила всего две фотографии, которые произвели настоящий фурор. А все потому, что на них она позирует в очень минималистичном купальнике с анималистическим принтом. Обойти вниманием эти фото просто невозможно!

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Телеведущая показала роскошную фигуру

Фотографии Элизабетта сделала на террасе, когда нежилась под солнышком. Волосы у нее уложены назад. Чтобы не сжечь плечи, телеведущая дополнила свой образ белой рубашкой. Все же внимание поклонников было приковано к минималистичному бикини, которое позволяет увидеть, что модель очень и очень много работает в зале над своим телом.

Элизабетта Каналис снялась в купальнике / фото из инстаграма Каналис

Собственно, подписчики Элизабетты Каналис не только оставили более 90 тысяч лайков под публикацией. Они еще и буквально засыпали красавицу комментариями и комплиментами, в которых воспевали ее красоту и роскошную фигуру:

"Это законно?!";

"Горячая";

"Я влюблен в эту женщину";

"Потрясающая";

"Просто безупречна";

"Очаровательная";

"Всегда прекрасна".

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Элизабетта Каналис чрезвычайно привлекательна. А на ее странице в инстаграме регулярно появляются соблазнительные кадры, которые стоят твоего внимания. Поэтому, если ты до сих пор не подписался на нее, то пора наконец это сделать!