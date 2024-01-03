Энтузиаст купил себе танк на eBay и мог сказочно обогатиться: о чем он сожалеет уже 5 лет

Армейский энтузиаст стал настоящим счастливчиком, когда решил купить себе танк на eBay. Находка внутри боевой машины сделала бы его сказочно богатым, но мужчина от нее отказался.

Наш герой Ник Мид был поражен, когда обнаружил внутри золотые слитки на 2 миллиона фунтов стерлингов. От золота мужчина отказался, но признал, что "жалеет" о том, что сдал их, ведь не получил за это ни копейки.

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Ник Мид совершил поразительную находку в 2017 году после того, как приобрел на eBay танк бывшей иракской армии Type 69 – китайскую копию российского Т-55. Военный энтузиаст быстро отказался от золота, передав его властям.

Однако теперь он признался, что сожалеет, что это сделал. В разговоре с MailOnline он сказал: "Я сожалею, что отдал его. Я должен по крайней мере получить за него вознаграждение, но не получил абсолютно ничего".

В то время все эти замечательные теории заговора, которые утверждали, что мы сохранили его. Но, к сожалению, у меня нет этих денег,

– признался он.



В коллекции Ника Мида несколько сот танков / Фото Tony Kershaw / SWNS.com

Считается, что золото украли иракские войска во время вторжения в Кувейт в 1990 году, после чего о нем забыли в дизельном баке 36,7-тонной машины. Два офицера полиции Нортгемптоншира забрали золотые слитки для расследования и выдали ему расписку об их получении, которая сейчас хранится в банковском ящике в Лондоне.



Внутри танка он обнаружил несколько слитков золота / Фото Tanks-alot

Мид не знает, что произошло со слитками дальше, но считает, что официальные лица все еще пытались найти их законных владельцев.

Я был мясником. Если бы я знал, что мне ничего не будет за то, что я его найду, я бы взял нож, отрезал кусок и отнес бы его в конвертационный центр,

– шутит он.

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Сначала Мид приобрел танк, чтобы добавить его в свою коллекцию из 300 военных машин, которую он назвал "Танков много", на своей ферме в Хелмдоне, графство Нортгемптоншир. Там другие военные энтузиасты могут попробовать свои силы в вождении этих впечатляющих машин.