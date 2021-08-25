Но вот беда, почему-то создатели этих фильмов забывают законы физики. Причем часто вполне сознательно – ради хорошей картинки и эмоционального звука.

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Взрывы в космосе

Мощный космический взрыв на большом экране с большим разрешением – кто же откажется такое увидеть? Но вот какая штука: если взглянуть сквозь призму науки, то увидим, что таких взрывов быть не может.

На Земле – да, другое дело: здесь работает земная гравитация, есть воздух с очень горючим кислородом, есть давление атмосферы. Именно поэтому во время взрыва огонь разлетается, а потом словно сжимается обратно.

В космосе этого всего нет, поэтому и взрыв будет выглядеть как шар, что постоянно расширяется. И зрелище то впечатлять не будет – ведь кислорода в космосе практически нет, а значит и гореть нечему.



Черная дыра в фантазии художника / Фото shutterstock

Черные дыры все вокруг засасывают

В фильмах часто показывают черные дыры как темные провалы с вихрем, что затягивает в себя все вокруг. И уйти от него, конечно, нельзя. На самом деле все не так: черная дыра – такой же объект в космосе, как, скажем, планета или звезда.

Особенность ее в том, что сила притяжения там прямо пропорциональна массе. Проще говоря , черная дыра не способна привлечь ничего более, чем позволяет ее размер.

Если заменить Солнце на аналогичного размера черную дыру, Земля, конечно, погибнет – замерзнет. Но черная дыра ее не поглотит.

А почему дыра черная? Потому что от нее не отражаются фотоны (солнечный свет) – опять же, из-за значительной силы притяжения.