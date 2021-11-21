Эта привычка способна разрушить даже самые счастливые отношения

Отношения – чрезвычайно хрупкая субстанция. Неудивительно, что достаточно всего одной ошибки, чтобы разрушить их. Ну ладно, мы немного преувеличиваем. Но было бы несправедливо обойти вниманием одну привычку, которая действительно может поставить крест на всем, что вас объединяло.

Оказывается, есть одна не слишком положительная привычка, способная разрушить даже самые счастливые отношения. И именно на ней мы заострим наше внимание. Все для того, чтобы ты избавился от нее раз и навсегда.

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Эта привычка способна разрушить отношения

Речь идет о привычке критиковать. Ты, например, можешь возмущенно вычитывать любимую из-за не помытой посуды, разбросанного белья по дому или волос в душе. Но, будем откровенны, это не принесет никакой пользы вашим отношениям.

На первый взгляд без этого не может просуществовать ни одна пара. Ведь быт никого не щадит и способен свести к нулю романтику. Но эксперт по отношениям Харриет Лернер убеждена, что отказ от подобных наездов – ключ к успеху, который позволит сохранить пары.

Почему возникает критика

Большинство критики возникает из-за дефицита общения. Если твоя возлюбленная просит тебя о чем-нибудь, а ты не слушаешь, в конце концов это становится еще большей проблемой со временем. Поэтому неудивительно, что со временем ты будешь регулярно сталкиваться с критикой в ​​свою сторону.

Что же тогда делать во избежание критики? Для начала ты должен слушать. Да, ты не поверишь, но это едва ли не самый важный элемент счастливых отношений. Лернер говорит, что нужно также внести определенную коррективу: критика, если она есть, должна быть конструктивной.



Старайтесь обсуждать все, что вас беспокоит / Фото Priscilla Du Preez

Попробуй объяснить партнерше, в чем проблема и почему это заставляет тебя чувствовать дискомфорт. Подчеркни, что проблема в том, что это влияет на тебя, а не в том, что твоя возлюбленная в чем-то виновата.

Важно понять, что разговор всегда должен проходить в спокойном тоне, без гнева и повышения голоса. И еще Лернер рекомендует паре выработать определенные правила, которые будут соблюдать двое. Конечно, может быть место для шагов влево или вправо. Но и здесь нужно делать все так, чтобы никто из вас не чувствовал себя обиженным.

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Что бы ни было между вами, чрезвычайно важно обсуждать все. Это позволит снизить градус напряжения, а также не накапливать недовольство. А критику, пожалуйста, оставляй для фильмов, которые ты посмотрел в кино. И будет вам обоим счастье!