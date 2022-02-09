Эти проблемы могут поставить крест на ваших отношениях

Иногда бывает так, что даже самые счастливые пары расходятся. И этому может быть множество причин. Мы же пройдемся по самым распространённым из них.

Следует понимать и помнить о том, что отношения – это непрерывная работа в режиме 24 на 7. Если же ты будешь легкомыслен, то очень быстро они могут дойти до своего логического конца. А ускорить этот процесс могут проблемы, о которых мы поговорим дальше.

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1. Проблемы с коммуникацией

Общение очень важно, когда дело доходит до отношений, особенно брака. Если ты не сообщаешь обо всех своих проблемах возлюбленной, это может привести к разводу или расставанию. Вместо того чтобы принимать все как должное, поговорите друг с другом.

Опаздываешь после работы – не поленись позвонить своей второй половинке. Это один из простых жестов, которые будут сближать вас.



Напиши возлюбленной, если задерживаешься на работе / Фото Jonas Leupe

2. Не берешь на себя ответственность

Каждый человек отвечает за свой дом. Когда дело доходит до хозяйствования, все обязанности должны быть разделены поровну. Напоминаем, что отношения – это партнерство. Поэтому не стоит целиком и полностью полагаться на то, что возлюбленная и за домом будет присматривать, и будут у нее еще силы на интимные утехи.

3. Ты ее контролируешь

Когда пара пытается контролировать друг друга и не давать друг другу места и пространства для дыхания, это может легко привести к разводу. Один из партнеров всегда будет чувствовать себя птицей в клетке. И какой бы золотой она ни была, это не приносит счастья от слова вовсе!

4. Ты врешь возлюбленной

Ложь никогда не работает ни в каких отношениях, так зачем же потакать ей? Держи все это кристально чистым, по крайней мере, с твоей партнершей. Белая ради блага – это неплохо, но ею мы не рекомендовали бы злоупотреблять. Все остальное вообще не следует скрывать, особенно если ты знаешь, что это важно для твоей партнерши.

5. У вас сексуальные проблемы

Это одна из главных причин разлуки и несчастья в браке. Многие пары считают, что секс становится неактуальным после определенного возраста. Это миф, и тебе нужно перестать так думать как можно скорее! Также сексуальные проблемы могут быть как у мужчины, так и у женщины. Сходите к терапевту, если что-нибудь серьезное. Если нет, вы чувствуете, что искра погасла, тогда самое время поэкспериментировать и попробовать разные позы для секса, изменяйте локацию или добавляйте секс-игрушки.



Экспериментируйте с сексом, чтобы он не исчез из вашей жизни / Фото Dainis Graveris

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На ваши отношения могут повлиять множество факторов. Ваша же задача – делать все возможное, чтобы вы вдвоем чувствовали себя максимально счастливыми. Общайтесь, не держите друг от друга тайны, а также поддерживайте огонек страсти. И никакой развод вам не страшен!