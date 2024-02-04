Будь то высокие стандарты, придирчивое внимание к деталям или непоколебимое стремление к совершенству – людям, рожденным под этими знаками, часто приходится прилагать немалые усилия, чтобы удовлетворить их потребности. Предлагаем тебе ознакомиться с некоторыми из них.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам, которыми управляет Меркурий, планета общения и интеллекта, присущ аналитический склад ума и острый взгляд на детали. Они имеют природную склонность к перфекционизму и очень критичны, особенно когда дело касается их самих и других. Девы устанавливают чрезвычайно высокие стандарты и могут быть неумолимыми в своем стремлении к безупречности, что делает сложным для других соответствовать их ожиданиям.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы, которыми управляет Плутон, планета власти и трансформации, известны своей интенсивностью и глубиной эмоций. Они имеют глубокое стремление к подлинности и глубине во всех аспектах жизни, включая отношения. Скорпионов нелегко впечатлить поверхностными жестами, и они превыше всего ценят искренность и верность. Их проницательная натура часто заставляет их тщательно изучать мотивы и намерения, что затрудняет завоевание их доверия и восхищения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Управляемые Сатурном, планетой дисциплины и ответственности, Козероги – прагматичные и амбициозные личности, которые ценят упорный труд и достижения. Они имеют сильное чувство традиций и уважение к авторитетам, ожидая, что другие будут придерживаться таких же стандартов усердия и профессионализма. Козерогов нелегко склонить к экстравагантности или широким жестам; вместо этого они ценят практичность и надежность во всех аспектах жизни.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Управляемые Ураном, планетой инноваций и эксцентричности, Водолеи известны своим прогрессивным мышлением и нестандартным подходом к жизни. Они очень независимы и ценят свою свободу превыше всего. Водолеям бывает трудно угодить из-за их нонконформистского характера и пренебрежения к общепринятым нормам. Их тянет к аутентичности и оригинальности, они часто избегают всего, что кажется им поверхностным или неискренним.



Водолеи презирают общепринятые нормы / Фото krakenimages

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, которыми руководит Солнце, планета жизненной силы и самовыражения, имеют королевское поведение и сильное чувство гордости. Они жаждут внимания и поклонения, ищут признания своих талантов и достижений. Львы могут быть требовательными и ожидают, что к ним будут относиться как к королевским особам, часто нуждаясь в постоянном подтверждении и восхищении со стороны окружающих. Хотя Львы щедрые и добросердечные, им трудно угодить, если их самолюбие недостаточно потешать.

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Иметь дело с этими знаками Зодиака крайне непросто. Поэтому, следует проявить терпение, чтобы угодить им. Особенно, если речь идет о твоих родных и близких.