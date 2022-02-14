Это фиаско: 7 вопросов, которые не стоит задавать ни одной девушке

Мы, конечно, призываем тебя как можно больше говорить со своей потенциальной девушкой. Но есть несколько вопросов, которые лучше не задавать. Разве ты очень хочешь нарваться на неприятности.

Ладно, мы, возможно, немного перегибаем палку. Но действительно есть ряд вопросов, которые могут несколько напрячь ситуацию. И на них мы и заострим внимание. Спойлер: в этом списке не будет вопроса, связанного с реальным возрастом барышни. Так что выдыхай.

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Чего не стоит спрашивать у женщины

Ты собираешься все это есть?

Благодаря этому вопросу она вдруг будет чувствовать себя уже не прекрасной женщиной, а прожорливым зверем. Кроме того, чего ты хочешь добиться этим вопросом? Позволь ей наслаждаться сочным стейком и картошкой фри, пока ты ешь свой салат, зануда…



Оцени ее вкус, а не акцентируйся на размере порции / Фото Pablo Merchán Montes

Я лучше в постели, чем твои бывшие?

Во-первых, это довольно неудобный вопрос. Во-вторых, зачем тебе это знать? Это показывает, что ты сомневаешься в собственных умениях и возможностях.

Лучше спроси: Что я могу сделать, чтобы ты получила еще большее удовольствие?

У тебя что, месячные?

Особенно часто этот вопрос задают ребята, которые никак не могут убедить девушку заняться сексом. Чувак, у нее может быть 100500 причин не делать этого уже и сейчас. И ты должен с ними считаться. Но не нужно сразу же закидывать ее идиотскими вопросами.

Пойми, что она может быть не в настроении или просто не готова к интимной встрече. И это вполне нормально.

Почему ты до сих пор одинока?

Если твоя цель – заставить ее чувствовать себя плохо, то это просто идеальный вопрос. Ты, в сущности, ставишь ее в тупик. Ведь любой ответ будет казаться банальным оправданием.

Помни, что она тебе ничего не должна. Тем более объяснять, почему до сих пор не в отношениях. Она пошла с тобой на свидание. Вот и радуйся этому факту!



Не спрашивай ее, почему она до сих пор не в отношениях / Фото Pablo Merchán Montes

Почему ты выглядишь такой сердитой?

Особенно плохо задавать подобные вопросы совсем незнакомой барышне. Во-первых, она не обязана улыбаться в режиме 24 на 7. Во-вторых, у нее может быть множество причин, чтобы день ушел коту под хвост.

Так что лучше попробуй ее развлечь и лишить негативных эмоций. А вот от нагнетания лучше отказаться.

Ты плохо спала?

Если ты считаешь, что всем вокруг очень нужна твоя искренность, то мы вынуждены тебя огорчить. Иногда лучше промолчать, когда тебе кажется, что ты должен сказать правду. Обнаружил у нее мешки под глазами? Не нужно ей целое свидание напоминать о том, что здоровый человек должен спать по 7 – 8 часов и не смотреть до 3 утра Netflix. По рукам?

Лучше сделай ей комплимент. Позволь девушке рядом с тобой буквально расцвести. Поверь, ей будет очень приятно.

Со скольки мужчинами ты спала?

Этот вопрос может превратиться в подлинную катастрофу. Начнём с простого. Ты сомневаешься в ее порядочности? Тогда зачем это спрашивать. Ладно, а если она переспала с достаточно большим количеством мужчин? Тогда как ты к ней будешь относиться. Если же их было только двое, то это тебя порадует?

Если быть серьезным, то это не твое дело. Ее интимный опыт – это ее интимный опыт. И тогда не стоит забивать им себе баки, договорились?



Сосредоточься на ней, а не на ее бывших партнерах / Фото The Paris Photographer

Это интересно Ты будешь нравиться каждой барышне, если у тебя есть эти черты

Конечно, этот список вопросов можно продолжать до бесконечности. Твоя задача больше узнать о ней, о ее чувствах, эмоциях и переживаниях. Лучше расспрашивай ее о работе, путешествиях, хобби и вообще том, что делает ее жизнь ярче. А вот острые и довольно провокационные вопросы оставь на будущее...