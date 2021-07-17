Это не помогает: 5 распространенных мифов том, что спасает от жары
Источник:24 канал
Лето 2021 выдалось жарким. Горячая во всех смыслах тема, однако как спасаться от жары – говорено-переговрено.
Но не помешает напомнить и о том, что уберечься от жары не поможет. Хотя многие люди почему-то верят в обратное.
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Мифы о спасении от жары: что следует отбросить
Холодные напитки охлаждают лучше
Нет. Газированная или негазированная вода, коктейль со льдом – это замечательно. Но если они с сахаром (то есть, сладкие) – забудь.
- Такие напитки (к слову, это же касается и мороженого) только усиливают жажду, даже если они на очень холодные.
Гораздо лучше охладит организм простой горячий чай – он спровоцирует потоотделение, которое, как известно, является основным способом терморегуляции.
- Чай, кстати, лучше компенсирует потребность организма в воде, чем, собственно, сама вода.
Вентилятор создает прохладу
Да нет. Вентилятор просто способствует испарению пота с кожи. Так возникает ощущение прохлады, но на самом деле ее нет.
- А если температура воздуха где-то под 35 и выше, то вентилятор вообще будет обжигать твою кожу горячим воздухом.
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В жару нужно открывать окна
Ну, да – но тогда, когда температура снаружи ниже, чем в доме. То есть, утром, ночью – свежий воздух помогает.
- Но уже не позже 10 окна надо закрыть, а еще и шторы – это поможет сохранить в помещении прохладу хотя бы немного времени.
От кондиционера можно простудиться
Не совсем так. Люди, которые долго находятся под действием кондиционера, действительно чаще болеют. Но тут дело не в простуде, а в бактериях и вирусах, которые любят размножаться на фильтрах.
- Если регулярно и тщательно чистить фильтры – этой проблемы не будет.
Очень круто помогает в жару холодный душ
Он даст тебе немного приятных ощущений, это правда. Но против жары не поможет.
- Напомним еще раз: единственный и эффективный механизм терморегуляции человеческого организма – это потоотделение.
А холодный душ сбивает его, вводит в заблуждение – будто бы вокруг уже холодно, и потеть не надо.
- С другой стороны, намочить тело теплой водой – так ок, так помогает. Испарение воды с поверхности тела поможет естественной терморегуляции.
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