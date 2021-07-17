Это не помогает: 5 распространенных мифов том, что спасает от жары

Лето 2021 выдалось жарким. Горячая во всех смыслах тема, однако как спасаться от жары – говорено-переговрено.

Но не помешает напомнить и о том, что уберечься от жары не поможет. Хотя многие люди почему-то верят в обратное.

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Мифы о спасении от жары: что следует отбросить

Холодные напитки охлаждают лучше

Нет. Газированная или негазированная вода, коктейль со льдом – это замечательно. Но если они с сахаром (то есть, сладкие) – забудь.

Такие напитки (к слову, это же касается и мороженого) только усиливают жажду, даже если они на очень холодные.

Гораздо лучше охладит организм простой горячий чай – он спровоцирует потоотделение, которое, как известно, является основным способом терморегуляции.

Чай, кстати, лучше компенсирует потребность организма в воде, чем, собственно, сама вода.

Вентилятор создает прохладу

Да нет. Вентилятор просто способствует испарению пота с кожи. Так возникает ощущение прохлады, но на самом деле ее нет.

А если температура воздуха где-то под 35 и выше, то вентилятор вообще будет обжигать твою кожу горячим воздухом.



Не все, что советуют от жары – на самом деле хорошо / Фото unsplash

В жару нужно открывать окна

Ну, да – но тогда, когда температура снаружи ниже, чем в доме. То есть, утром, ночью – свежий воздух помогает.

Но уже не позже 10 окна надо закрыть, а еще и шторы – это поможет сохранить в помещении прохладу хотя бы немного времени.

От кондиционера можно простудиться

Не совсем так. Люди, которые долго находятся под действием кондиционера, действительно чаще болеют. Но тут дело не в простуде, а в бактериях и вирусах, которые любят размножаться на фильтрах.

Если регулярно и тщательно чистить фильтры – этой проблемы не будет.

Очень круто помогает в жару холодный душ

Он даст тебе немного приятных ощущений, это правда. Но против жары не поможет.

Напомним еще раз: единственный и эффективный механизм терморегуляции человеческого организма – это потоотделение.

А холодный душ сбивает его, вводит в заблуждение – будто бы вокруг уже холодно, и потеть не надо.

С другой стороны, намочить тело теплой водой – так ок, так помогает. Испарение воды с поверхности тела поможет естественной терморегуляции.

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