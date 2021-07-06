А ты знал, что поцелуи могут заменить походы в спортзал, а также укрепить здоровье? А сколько, по-твоему, продолжался самый длинный в мире поцелуй? Об этих и других фактах мы расскажем на Men 24!

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1. Поцелуи укрепляют здоровье

Обмениваясь бактериями, поцелуй действует как своеобразная прививка. Защитные клетки в крови мобилизуются, а иммунная система – укрепляется. Но, конечно же, от поцелуев с загадочными незнакомками в это непростое время мы рекомендуем отказаться. Береги себя и свое здоровье.



Поцелуи могут укрепить твоё здоровье / Фото Unsplash

2. Поцелуи сжигают калории

От страстных поцелуев повышается артериальное давление и учащается пульс. Это стимулирует кровообращение и обмен веществ. Согласно австрийским исследованиям, при поцелуях сжигается столько же калорий, как и при беге на 100 метров.

Условие: целоваться нужно минимум 10 минут!

3. Поцелуи делают красивыми

При поцелуе напрягаются до 30 мышц лица и кожи. А это значит, что она хорошо будет поставляться кровью. Результат: сияющий цвет кожи и меньше морщин.



Поцелуи могут быть профилактикой появления морщин / Фото Unsplash

4. Поцелуи разрешены

За свою жизнь человек в среднем целуется 100 000 раз.

5. Мировой рекорд по поцелуям

Самый длинный в мире поцелуй длился 58 часов 35 минут и 58 секунд. В феврале 2013 года супружеская пара из Таиланда постоянно контактировала губами в течение этого времени.

6. Почему мы закрываем глаза

Две трети всех людей поворачивают голову вправо при поцелуе. Большинство людей также закрывают глаза. И есть очень простая причина – и она, к сожалению, не слишком романтичная. По мнению исследователей из Королевского университета Холлуея в Англии, мы не можем одновременно концентрироваться на прикосновениях и зрительном контакте. Поэтому, когда наши глаза "работают", наши тактильные ощущения ослабляются.

P.S. так можно проверить, сходит ли она от тебя с ума.



Мы закрываем глаза, чтобы сконцентрироваться на прикосновениях / Фото Unsplash

7. Кто целуется лучше

Согласно европейским исследованиям, лучше целуются французы. После них идут испанцы, шведы и итальянцы. Немцы, например, идут после голландцев, греков и португальцев. Что там с поцелуями украинцев – неизвестно.

8. День без поцелуев

Оказывается, в штате Мичиган закон не позволяет мужчине целовать жену в воскресенье, в День Господень. Ну и дела...

Поцелуи – одно из лучших занятий, которому мы посвящаем свое время. Они не только сближают с любимыми, но и позволяют поддерживать огонек страсти. Поэтому айда целоваться, ведь мы этого достойны!