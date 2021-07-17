Це не допомагає: 5 поширених міфів про порятунок від спеки

Літо 2021 року видалося спекотним. Гаряча в усіх сенсах тема, однак як рятуватися від спеки – говорено-переговрено.

Але не завадить нагадати й про те, що вберегтися від спеки не допоможе. Хоча багато людей чомусь вірять у зворотне.

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Міфи про порятунок від спеки: що слід відкинути

Холодні напої охолоджують краще

Ні. Газована чи негазована вода, коктейль із льодом – це чудово. Але якщо вони з цукром (тобто, солодкі) – забудь.

Такі напої (до слова, це ж стосується і морозива) тільки підсилюють спрагу, навіть якщо вони ну дуже холодні.

Набагато краще охолодить організм простий гарячий чай – він спровокує потовиділення, яке, як відомо, є основним способом терморегуляції.

Чай, до слова, краще компенсує потребу організму у воді, ніж, власне, сама вода.

Вентилятор створює прохолоду

Та ні. Вентилятор просто сприяє випаровуванню поту зі шкіри. Так виникає відчуття прохолоди, але насправді її немає.

А якщо температура повітря десь під 35 і вище, то вентилятор взагалі буде обпікати твою шкіру гарячим повітрям.



Не все, що радять від спеки – насправді добре / Фото unsplash

У спеку потрібно відкривати вікна

Ну, так – але тоді, коли температура назовні нижча, ніж у будинку. Тобто, вранці, вночі – свіже повітря допомагає.

Але вже найпізніше з 10 вікна треба закрити, а ще й штори – це допоможе зберегти у приміщенні прохолоду бодай трохи часу.

Від кондиціонера можна застудитися

Не зовсім так. Люди, які довго перебувають під дією кондиціонера, дійсно частіше хворіють. Але тут справа не в застуді, а в бактеріях і вірусах, які полюбляють розмножуватися на фільтрах.

Якщо регулярно і ретельно чистити фільтри – цієї проблеми не буде.

Дуже круто допомагає у спеку холодний душ

Він дасть тобі трохи приємних відчуттів, це правда. Але проти спеки не допоможе.

Нагадаємо ще раз: єдиний і ефективний механізм терморегуляції людського організму – це потовиділення.

А холодний душ збиває його, вводить в оману – начебто навколо вже холодно, і пітніти не треба.

З іншого боку, намочити тіло теплою водою – так ок, так допомагає. Випаровування води з тіла допоможе природній терморегуляції.

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