Паскоу говорит, что полностью посвятил себя тому, чтобы повернуть назад свои генетические часы. И на собственном сайте он делится тщательно разработанными планами и их реализацией.

Смотри также Миллионеру удалось "обмануть смерть" благодаря одному продукту, который есть на каждой кухне

Как американский инженер хакнул процесс своего старения

Речь идет о подборках физических упражнений и диеты, и отнюдь не простых. Например, только пищевых добавок мужчина принимает 158 в день.

Я не хочу, чтобы мое здоровье закончилось раньше, чем продолжительность моей жизни,

– отмечает Дэйв Паскоу.

Он не заводит будильник, а спит до тех пор, пока не проснется сам. Хотя обычно это происходит еще до восхода солнца. Затем начинает изнурительную утреннюю рутину: 15-минутная растяжка на полу и 5 минут на минибатуте.

Затем Дейв чистит зубы и выскабливает язык, а через час принимает 82 утренние добавки, среди которых кальций-D-глюкарат и витамин D3.

В течение дня следует выполнять и дополнительные упражнения – энергичную тренировку P90X, сосредоточенную на сопротивлении и силовых упражнениях.

Затем Дэйв расслабляется, посещая сауну и медитируя до 45 минут.

Еще до завтрака (а это один зеленый банан и чаши с ягодами и орехами чиа) мужчина выпивает коктейль с тренировочными добавками.

Если случается что-то, что мешает выполнять один или несколько из пунктов распорядка дня, Дэйв не переживает. Ведь иметь хорошую структуру и дисциплину – это замечательно, но столь же замечательной является и спонтанность.

Как одинокий парень, который и живет один, я всегда променяю тренировки, сауну или биохак на качественное время с пользой для себя. Один день, когда я пропущу несколько тренировок, не убьет меня,

– объяснил Паскоу.

Он редко обедает, а ужинает где-то между 15 и 17 часами. Всегда выбирает органическую говядину из выращенных на траве животных, курицу со свободного выгула или рыбу, выловленную в дикой природе. Наедается разными овощами и регулярно добавляет в пищу чеснок, зелень и квашеную капусту.



Мужчина из США имеет 61 год по паспорту, но на вид поражает молодостью / Фото из соцсетей Паскоу

Калории Паскоу не считает:

Ограничивая простые углеводы большую часть времени, я ем столько, сколько хочу, не набирая лишнего веса и, очевидно, не увеличивая скорость своего старения.

Также он использует очки с синим светофильтром, чтобы уменьшить влияние света во время просмотра телевизора или работы с планшетом.

Перед сном он делает упражнения на равновесие и гибкость, плюс принимает несколько десятков других добавок. А также молится и мысленно составляет список своих ежедневных благословений.

на равновесие и гибкость, плюс принимает несколько десятков других добавок. А также молится и мысленно составляет список своих ежедневных благословений. Молодость лица Паскоу поддерживает с помощью сывороток и кремов, которые он наносит перед тем, как принять две мерные ложки пептидов коллагена.

При этом всем мужчине тратит всего 30 000 долларов в год на все свои добавки и средства для ухода.